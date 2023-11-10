AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ AL: auzefsinav.istanbul.edu.tr! AUZEF ara sınav giriş belgesi nasıl alınır? AUZEF sınav saati ve süresi...

Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar için 03 Şubat - 4 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak telafi sınavlarına katılacak.

SINAV SÜRESİ HAKKINDA BİLGİLER Cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda yapılacak olan AUZEF sınavlarında 30 dakika süre tanınacak. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.

Sınav binası ve salonlarına girerken "Öğrenci Kimlik Kartına" ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınav salonlarına girebilmek için sadece Sınav Giriş Belgesi ile TC Kimlik Kartı veya Sınav Giriş Belgesinde yer alan geçerli diğer resmi kimlik kartlarından herhangi birisinin bulundurulması yeterlidir. AUZEF MEZUNİYET ŞARTLARI İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinden mezun olabilmek için Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereğince gerekli kredi/ AKTS miktarının başarıyla tamamlanması gerekmektedir. İşte AUZEF 2022-2023 mezuniyet şartları;

FF harf notu derse sahip olmamak, 2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olmak, Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak.