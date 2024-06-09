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YKS: Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması sorusu cevabı nedir? YKS Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması hangi inkılap?

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci, üniversiteye girişin kapılarını aralayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katıldı. Öğrenciler ve aileleri, büyük bir heyecan ve merakla sınav sorularını ve cevaplarını bekliyor. Sınavın bitiminden itibaren, özellikle sosyal medya platformları ve çeşitli eğitim forumları sınav sorularını değerlendirmekle meşgul.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 13:31 Güncelleme 09 Haziran 2024, 13:34
YKS: Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması sorusu cevabı nedir? YKS Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması hangi inkılap?

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Bu yılki YKS'nin belki de en çok dikkat çeken kısmı, sınavda yer alan ve öğrenciler tarafından oldukça zor olarak nitelendirilen bir problem sorusu oldu. Soru, kısa sürede çeşitli sosyal medya platformlarında ve eğitim odaklı forumlarda geniş bir yankı buldu.

Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması sorusu cevabı nedir? YKS Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması hangi inkılap?

Tekke ve zaviyelerin kapatılması LAİKLİK ilkesine girer.

Atatürk İlkeleri

Atatürk'ün ilkeleri 6 ilkeden oluşur. Bu ilkeler şu şekildedir;

Cumhuriyetçilik

Devletçilik

Halkçılık

İnkılapçılık

Milliyetçilik

Laiklik

2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre;

YKS sonuçları, 17 Temmuz'da açıklanacak.

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