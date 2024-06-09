YKS fıstık ezmesi sorusu cevabı ne olacak? YKS 2024 AYT fıstık ezmesi deneyi doğru cevap ne? En çok konuşulan soru!

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) sırasında yer alan fıstık ezmesi deney sorusu sosyal medyada ve haberlerde oldukça yankı uyandırdı. İşte bu sorunun detayı ve doğru cevabı...

FISTIK EZMESİ DENEYİ NEDİR?

Fıstık ezmesi ve mentol ile yapılan koklama testi, Alzheimer riskini belirlemeye yardımcı olabilir. Florida Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, sol burun deliğinden koku alamama durumunun Alzheimer riskini artırabileceğini belirtiyorlar. Sol burun deliği testinde koku alamama, Alzheimer hastalarında sıkça görülüyor. Bu testte kullanılan fıstık ezmesi, keskin kokusuyla ideal bir madde olarak öne çıkıyor. Alzheimer hastalığında ilk etkilenen bölgenin sol hemisfer olduğu düşünülüyor. Koklama eksikliği, beyin hasarının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Demans, yavaş ilerleyen ve kalıcı beyin hasarıyla karakterize bir hastalıktır. Alzheimer da bu hastalıklardan biridir ve koku algılamasını sağlayan hücreler de zarar görebilir.