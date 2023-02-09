ATA AÖF SINAVLARI ERTELENDI MI? Yeni ATA AÖF güze dönemi bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte takvim...

Atatürk Üniversitesi (AÜ) Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi bütünleme sınavları hakkında son dakika duyuru yapıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle bir çok ilde hayat durma noktasına geldi. Okullar tatil edildi, sınavlar ertelendi. Bu noktada Atatürk Üniversitesi bünyesine açıktan okuyan öğrenciler kendi sınavları hakkında bir duyuru yapıldı mı merak ediyor.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?
11-12 Şubat 2023 tarihinde uygulanması planlanan ATA AÖF bütünleme sınavlarının yaşanan deprem dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.
Üniversiteden yapılan duyuruda şu sözler kullanıldı:
"Sevgili Öğrencilerimiz, Ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan Bütünleme Sınavı tüm Türkiye ve Bakü için ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bütünleme sınav tarihleri belirlendiğinde web sitemiz ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.
Tüm Türkiye'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizle..."
Konu hakkında gelişme yaşandığında sizleri bilgilendireceğiz.