ATA AÖF SINAVLARI ERTELENDI MI? Yeni ATA AÖF güze dönemi bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte takvim...

Üniversiteden yapılan duyuruda şu sözler kullanıldı:

"Sevgili Öğrencilerimiz, Ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan Bütünleme Sınavı tüm Türkiye ve Bakü için ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bütünleme sınav tarihleri belirlendiğinde web sitemiz ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.

Tüm Türkiye'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizle..."

Konu hakkında gelişme yaşandığında sizleri bilgilendireceğiz.