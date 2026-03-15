Ekran başında geçen süreyi azaltıp, tatili fiziksel aktivitelerle renklendirmek önemli.

DİJİTAL EBEVEYNLİK NEDİR?

Teknoloji bağımlılığı üzerine çalışan uzmanlar, Bakan Uraloğlu'nun "dijital ebeveynlik" vurgusunu destekliyor. Uzmanlara göre, çocukların teknolojiyle kurduğu ilişkiyi yasaklamak yerine "yönetmek" daha sağlıklı sonuçlar veriyor. Bu süreçte ebeveynlerin ekran karşısında sadece bir "denetleyici" değil, aynı zamanda "model" olması gerekiyor. Eğer ebeveynler kendileri de ekran bağımlılığı sergilerse, çocuklara sınır koymaları inandırıcılığını yitiriyor. Bu nedenle tatil süresince ailece yapılan ekran dışı aktivitelerin artırılması, çocukların sosyal becerilerini geliştirmeleri açısından kritik bir adım.

❓MERAK EDİLENLER

Ara tatilde internet süresi nasıl belirlenmeli?

Bakanlığın önerisi, ekran başında geçirilecek zaman dilimlerinin ve sürenin ebeveynler tarafından net kurallarla önceden belirlenmesi ve bir disiplin içerisinde uygulanması yönündedir.