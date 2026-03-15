Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 15 Mart^ta yaptığı açıklama interneti bir "oyuncak" değil "araç" olarak tanımlayarak, ebeveynleri çocuklarını zararlı içeriklerden ve kötü niyetli dijital akımlardan korumak adına tatil döneminde daha sorumlu davranmaya çağırdı.
BAKAN URALOĞLU'NDAN EBEVEYNLERE KRİTİK UYARILAR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte, teknolojinin hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ancak "aşırı dijital yüklenmenin" çocukların gelişimi üzerinde ciddi riskler barındırdığını vurguladı.
Ölçülü Kullanım: İnternet bir "ödül" veya "oyuncak" değil, bir araç olarak konumlandırılmalı.
İçerik Denetimi: Şiddet, cinsellik, İslamofobi ve ölüm temalı oyunlardan çocuklar uzak tutulmalı; yerine eğitici içerikler desteklenmeli.
Mahremiyet Bilinci: Kişisel verilerin paylaşılmaması ve tanımadık kişilerle iletişime geçilmemesi konusunda çocuklar eğitilmeli.
Fiziksel Hareket: Ekran başında geçen sürenin kısıtlanması ve yerini fiziksel aktivitelere bırakması öneriliyor.
DİJİTAL GÜVENLİK İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN KAYNAKLAR
Ebeveynlerin çocuklarını dijital ortamın zararlarından korumak için başvurabileceği resmi kaynaklar şu şekilde:
|Kaynak Adı
|İşlevi
|Erişim Adresi
|Güvenli İnternet
|Bilinçli internet kullanımı rehberi
|www.guvenlinet.org
|Bilgi İhbar Merkezi
|Zararlı içeriklerin şikayet edilmesi
|www.ihbarweb.org.tr
DİJİTAL EBEVEYNLİK NEDİR?
Teknoloji bağımlılığı üzerine çalışan uzmanlar, Bakan Uraloğlu'nun "dijital ebeveynlik" vurgusunu destekliyor. Uzmanlara göre, çocukların teknolojiyle kurduğu ilişkiyi yasaklamak yerine "yönetmek" daha sağlıklı sonuçlar veriyor. Bu süreçte ebeveynlerin ekran karşısında sadece bir "denetleyici" değil, aynı zamanda "model" olması gerekiyor. Eğer ebeveynler kendileri de ekran bağımlılığı sergilerse, çocuklara sınır koymaları inandırıcılığını yitiriyor. Bu nedenle tatil süresince ailece yapılan ekran dışı aktivitelerin artırılması, çocukların sosyal becerilerini geliştirmeleri açısından kritik bir adım.
❓MERAK EDİLENLER
Ara tatilde internet süresi nasıl belirlenmeli?
Bakanlığın önerisi, ekran başında geçirilecek zaman dilimlerinin ve sürenin ebeveynler tarafından net kurallarla önceden belirlenmesi ve bir disiplin içerisinde uygulanması yönündedir.
Dijital ortamlarda tespit edilen şiddet, müstehcenlik veya zararlı içerikler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki https://www.ihbarweb.org.tr adresine bildirilmelidir.
Kötü niyetli kişiler, oyun görünümündeki tehlikeli akımlar, şüpheli linkler ve kişisel verilerin ele geçirilmesi en yaygın dijital riskler arasında yer alıyor.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) sağladığı "Güvenli İnternet Hizmeti" kapsamında, servis sağlayıcınızdan "Çocuk" veya "Aile" profili tanımlanmasını isteyebilirsiniz. Bu profil, oyun, sosyal medya ve arama motorlarında zararlı içerikleri otomatik olarak filtreler.
Uzmanlar, 2 yaş altındaki çocuklar için ekranı tamamen önermemektedir. Okul öncesi dönemde günlük 1 saati geçmeyecek, okul çağındaki çocuklarda ise eğitici içerikler odaklı olarak günlük 1,5-2 saatle sınırlandırılan kontrollü bir kullanım önerilmektedir.
Çocuğunuza, birisi onu internet üzerinden rahatsız ettiğinde veya taciz ettiğinde bunu saklamaması gerektiğini, korkmadan gelip size söylemesinin bir "suç" değil "güvenlik önlemi" olduğunu hissettirmelisiniz. Siber zorbalıkta en büyük kalkan, ebeveynle kurulan açık iletişim köprüsüdür.