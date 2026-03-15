Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı ile birleşen ara tatilde çocukların dijital dünyada karşılaştığı risklere dikkat çekerek, ebeveynlerin çocuklarının internet kullanım alışkanlıklarını yakından takip etmeleri ve ekran süresine sınırlama getirmeleri gerektiğini açıkladı.

Ara tatilde güvenli internet kullanımı: Ebeveynler için dijital rehber
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ebeveynleri ara tatilde çocuklarını zararlı dijital içeriklerden korumak için daha sorumlu davranmaya çağırdı.
  • Bakan Uraloğlu, internetin bir oyuncak değil araç olarak konumlandırılması gerektiğini ve aşırı dijital yüklenmenin çocukların gelişiminde risk oluşturduğunu belirtti.
  • Bakanlık, şiddet, cinsellik ve ölüm temalı içeriklerden uzak durulmasını, bunun yerine eğitici içeriklerin desteklenmesini önerdi.
  • Zararlı içeriklerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki ihbarweb.org.tr adresine bildirilmesi gerektiği açıklandı.
  • Uzmanlar, 2 yaş altı çocuklar için ekran kullanımını önermezken, okul öncesi dönemde günlük 1 saat, okul çağında 1,5-2 saat kontrollü kullanım önerdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 15 Mart^ta yaptığı açıklama interneti bir "oyuncak" değil "araç" olarak tanımlayarak, ebeveynleri çocuklarını zararlı içeriklerden ve kötü niyetli dijital akımlardan korumak adına tatil döneminde daha sorumlu davranmaya çağırdı.

Bakan Uraloğlu, ara tatilde ebeveynleri çocuklarının internet kullanımını yakından takip etmeye davet etti.

BAKAN URALOĞLU'NDAN EBEVEYNLERE KRİTİK UYARILAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte, teknolojinin hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ancak "aşırı dijital yüklenmenin" çocukların gelişimi üzerinde ciddi riskler barındırdığını vurguladı.

  • Ölçülü Kullanım: İnternet bir "ödül" veya "oyuncak" değil, bir araç olarak konumlandırılmalı.

  • İçerik Denetimi: Şiddet, cinsellik, İslamofobi ve ölüm temalı oyunlardan çocuklar uzak tutulmalı; yerine eğitici içerikler desteklenmeli.

  • Mahremiyet Bilinci: Kişisel verilerin paylaşılmaması ve tanımadık kişilerle iletişime geçilmemesi konusunda çocuklar eğitilmeli.

  • Fiziksel Hareket: Ekran başında geçen sürenin kısıtlanması ve yerini fiziksel aktivitelere bırakması öneriliyor.

Çocukların çevrim içi dünyada zararlı içeriklerden korunması için dijital rehberlik şart.

DİJİTAL GÜVENLİK İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN KAYNAKLAR

Ebeveynlerin çocuklarını dijital ortamın zararlarından korumak için başvurabileceği resmi kaynaklar şu şekilde:

Kaynak AdıİşleviErişim Adresi
Güvenli İnternetBilinçli internet kullanımı rehberiwww.guvenlinet.org
Bilgi İhbar MerkeziZararlı içeriklerin şikayet edilmesiwww.ihbarweb.org.tr

Ekran başında geçen süreyi azaltıp, tatili fiziksel aktivitelerle renklendirmek önemli.

DİJİTAL EBEVEYNLİK NEDİR?

Teknoloji bağımlılığı üzerine çalışan uzmanlar, Bakan Uraloğlu'nun "dijital ebeveynlik" vurgusunu destekliyor. Uzmanlara göre, çocukların teknolojiyle kurduğu ilişkiyi yasaklamak yerine "yönetmek" daha sağlıklı sonuçlar veriyor. Bu süreçte ebeveynlerin ekran karşısında sadece bir "denetleyici" değil, aynı zamanda "model" olması gerekiyor. Eğer ebeveynler kendileri de ekran bağımlılığı sergilerse, çocuklara sınır koymaları inandırıcılığını yitiriyor. Bu nedenle tatil süresince ailece yapılan ekran dışı aktivitelerin artırılması, çocukların sosyal becerilerini geliştirmeleri açısından kritik bir adım.

MERAK EDİLENLER

Ara tatilde internet süresi nasıl belirlenmeli?

Bakanlığın önerisi, ekran başında geçirilecek zaman dilimlerinin ve sürenin ebeveynler tarafından net kurallarla önceden belirlenmesi ve bir disiplin içerisinde uygulanması yönündedir.

İnternette karşılaşılan zararlı içerikleri ʺİhbar Webʺ üzerinden bildirebilirsiniz.

Zararlı içeriklerle karşılaşıldığında ne yapılmalı?

Dijital ortamlarda tespit edilen şiddet, müstehcenlik veya zararlı içerikler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki https://www.ihbarweb.org.tr adresine bildirilmelidir.

Çocuklar internette hangi risklerle karşı karşıya?

Kötü niyetli kişiler, oyun görünümündeki tehlikeli akımlar, şüpheli linkler ve kişisel verilerin ele geçirilmesi en yaygın dijital riskler arasında yer alıyor. dijital akımlardan korumak adına tatil döneminde daha sorumlu davranmaya çağırdı.

Güvenli internet profili nasıl oluşturulur?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) sağladığı "Güvenli İnternet Hizmeti" kapsamında, servis sağlayıcınızdan "Çocuk" veya "Aile" profili tanımlanmasını isteyebilirsiniz. Bu profil, oyun, sosyal medya ve arama motorlarında zararlı içerikleri otomatik olarak filtreler.

Güvenli internet kullanımı için guvenlinet.org adresi, ailelere yol haritası sunuyor. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Hangi yaş grubunda ne kadar ekran süresi olmalı?

Uzmanlar, 2 yaş altındaki çocuklar için ekranı tamamen önermemektedir. Okul öncesi dönemde günlük 1 saati geçmeyecek, okul çağındaki çocuklarda ise eğitici içerikler odaklı olarak günlük 1,5-2 saatle sınırlandırılan kontrollü bir kullanım önerilmektedir.

Çocuğumu internetteki "siber zorbalıktan" nasıl korurum?

Çocuğunuza, birisi onu internet üzerinden rahatsız ettiğinde veya taciz ettiğinde bunu saklamaması gerektiğini, korkmadan gelip size söylemesinin bir "suç" değil "güvenlik önlemi" olduğunu hissettirmelisiniz. Siber zorbalıkta en büyük kalkan, ebeveynle kurulan açık iletişim köprüsüdür.

Öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversite şehri: Zirvedeki il 8. kez birinciÖğrencilerin en çok tercih ettiği üniversite şehri: Zirvedeki il 8. kez birinci
Öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversite şehri: Zirvedeki il 8. kez birinci
18 milyon öğrenciye 9 günlük tatil fırsatı: İkinci ara tatil ne zaman bitiyor?18 milyon öğrenciye 9 günlük tatil fırsatı: İkinci ara tatil ne zaman bitiyor?
18 milyon öğrenciye 9 günlük tatil fırsatı: İkinci ara tatil ne zaman bitiyor?

