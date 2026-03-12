Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci için ikinci ara tatil dönemi başlıyor. Öğrenciler, 16-20 Mart tarihleri arasında 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatilini yapacak.
ARA TATİL 16 MART'TA BAŞLIYOR
2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatil, 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ara tatil öncesindeki son derslerine ise yarın girecek.
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre öğrenciler bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapmıştı. İlk ara tatilin ardından yarıyıl tatili ise 19 Ocak Pazartesi günü başlamış ve 30 Ocak Cuma günü sona ermişti.
Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 2 Şubat'ta yeniden başlamıştı.
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BİTECEK?
8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim dönemi, planlanan takvime göre 26 Haziran'da sona erecek. Bu tarihle birlikte öğrenciler yaz tatiline girecek.
ARA TATİL BAYRAMA DENK GELİYOR
Bu yıl ikinci ara tatilin takviminde dikkat çeken bir ayrıntı bulunuyor. Ara tatilin sona erdiği gün, Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı tatili 19 Mart'ta arefe günüyle başlayacak. Bayramın resmi günleri ise 20, 21 ve 22 Mart 2026 tarihleri olacak. Böylece toplam bayram tatili 3,5 gün sürecek.
TATİLLER ARKA ARKAYA GELMİŞ OLACAK
Takvime göre ara tatil ile Ramazan Bayramı günleri aynı döneme denk geldiği için öğrenciler için tatil günleri arka arkaya gelmiş olacak. İkinci ara tatilin son günü olan 20 Mart'ın aynı zamanda bayramın birinci günü olması, tatil planlarını da doğrudan etkileyecek.