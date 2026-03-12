CANLI YAYIN
Geri

18 milyon öğrenciye 9 günlük tatil fırsatı: İkinci ara tatil ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler için ikinci ara tatil başlıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci yarın son derslerine girerek ara tatil öncesindeki eğitim haftasını tamamlayacak. Öğrenciler 16-20 Mart tarihleri arasında ikinci ara tatillerini yapacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
18 milyon öğrenciye 9 günlük tatil fırsatı: İkinci ara tatil ne zaman bitiyor?
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci için ikinci ara tatil 16-20 Mart tarihleri arasında yapılacak.
  • İkinci ara tatilin son günü olan 20 Mart, Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk geliyor.
  • 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim dönemi 26 Haziran'da sona erecek.
  • Öğrenciler bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapmıştı.
  • Yarıyıl tatili 19 Ocak Pazartesi günü başlamış ve 30 Ocak Cuma günü sona ermişti.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci için ikinci ara tatil dönemi başlıyor. Öğrenciler, 16-20 Mart tarihleri arasında 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatilini yapacak.

Okullarda ikinci ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlayacak.

ARA TATİL 16 MART'TA BAŞLIYOR

2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatil, 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ara tatil öncesindeki son derslerine ise yarın girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre öğrenciler bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapmıştı. İlk ara tatilin ardından yarıyıl tatili ise 19 Ocak Pazartesi günü başlamış ve 30 Ocak Cuma günü sona ermişti.

Öğrenciler 20 Mart’a kadar ara tatil yapacak.

Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 2 Şubat'ta yeniden başlamıştı.

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BİTECEK?

8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim dönemi, planlanan takvime göre 26 Haziran'da sona erecek. Bu tarihle birlikte öğrenciler yaz tatiline girecek.

Ara tatil Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geliyor.

ARA TATİL BAYRAMA DENK GELİYOR

Bu yıl ikinci ara tatilin takviminde dikkat çeken bir ayrıntı bulunuyor. Ara tatilin sona erdiği gün, Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı tatili 19 Mart'ta arefe günüyle başlayacak. Bayramın resmi günleri ise 20, 21 ve 22 Mart 2026 tarihleri olacak. Böylece toplam bayram tatili 3,5 gün sürecek.

Öğrenciler ara tatilin ardından bayram sevincini yaşayacak.

TATİLLER ARKA ARKAYA GELMİŞ OLACAK

Takvime göre ara tatil ile Ramazan Bayramı günleri aynı döneme denk geldiği için öğrenciler için tatil günleri arka arkaya gelmiş olacak. İkinci ara tatilin son günü olan 20 Mart'ın aynı zamanda bayramın birinci günü olması, tatil planlarını da doğrudan etkileyecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler