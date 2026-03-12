Ramazan Bayramı tatili 19 Mart'ta arefe günüyle başlayacak. Bayramın resmi günleri ise 20, 21 ve 22 Mart 2026 tarihleri olacak. Böylece toplam bayram tatili 3,5 gün sürecek.

Öğrenciler ara tatilin ardından bayram sevincini yaşayacak.

TATİLLER ARKA ARKAYA GELMİŞ OLACAK

Takvime göre ara tatil ile Ramazan Bayramı günleri aynı döneme denk geldiği için öğrenciler için tatil günleri arka arkaya gelmiş olacak. İkinci ara tatilin son günü olan 20 Mart'ın aynı zamanda bayramın birinci günü olması, tatil planlarını da doğrudan etkileyecek.