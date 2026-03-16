AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB soru ve cevap anahtarı

Açık Öğretim Lisesi'nde 14-15 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen 2. dönem sınavlarının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre AÖL sınav sonuçları 22 Nisan 2026'da açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarına ilişkin takvimi yayımladı. Buna göre öğrencilerin merakla beklediği sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları 22 Nisan 2026 tarihinde erişime açılacak.

Sınava katılan öğrenciler sonuçlarını belirtilen tarihten itibaren sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

AÖL SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Sınav sonuçları, öğrencilerin kayıtlı oldukları açık öğretim kurumunun internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri sonuçlarına https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresinden ulaşabilecek.

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Öğrenciler, ilgili sayfalara T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini kullanarak giriş yapabilecek.

AÖL SORU VE CEVAPLARI 18 MART'TA YAYIMLANACAK

Öte yandan yazılı sınavlarda sorulan sorular ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarih de açıklandı. Buna göre AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevap anahtarları 18 Mart 2026 tarihinde erişime açılacak.

Öğrenciler, sınav soruları ile cevap anahtarlarına https://www.meb.gov.tr, https://odsgm.meb.gov.tr ve https://hbogm.meb.gov.tr internet adresleri üzerinden ulaşabilecek.

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ