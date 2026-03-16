AÖL SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Sınav sonuçları, öğrencilerin kayıtlı oldukları açık öğretim kurumunun internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri sonuçlarına https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresinden ulaşabilecek.
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.
Öğrenciler, ilgili sayfalara T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini kullanarak giriş yapabilecek.