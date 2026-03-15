BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Programa başvuracak adayların bazı şartları taşıması gerekiyor. Buna göre başvuru yapacak kişilerin 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması ve genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması şartı aranıyor.

Türkiye ve KKTC'de eğitimine devam eden öğrencilerden; örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1 veya 2. sınıfında okuyanlar ile lisans programlarının 2, 3 veya 4. sınıfında öğrenim görenler programa başvurabiliyor. Ancak tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümlerinde eğitim gören lisans öğrencileri kapsam dışında tutuluyor.

Yurt dışındaki üniversitelerde eğitim gören Türk vatandaşları veya Mavi Kart sahipleri de aynı şartlarla programa başvurabiliyor. Ayrıca yüksek lisans ve doktora öğrencileri de programa katılım sağlayabiliyor.

Başvuru döneminde not ortalaması henüz oluşmamış olan ön lisans birinci sınıf öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri için not ortalaması şartı aranmadığı belirtiliyor.

Ulusal Staj Programı hakkında detaylı bilgilere ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.