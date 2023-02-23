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    • Eğitim
    • 23.02.2023 10:23
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    • 23.02.2023 10:23
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    AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte uygulanacak? AÖL 2. DÖNEM SINAV TARIHI 2023! Online mi, yüz yüze mi yapılacak?

    AÖL 2. dönem sınavları yaklaşırken, öğrenciler internet arama motorlarında sınava dair akıllarında soru işareti oluşturan konular hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci dönem kayıtları uzatıldığı duyurulmuştu. Peki AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte uygulanacak? Online mi, yüz yüze mi yapılacak? İşte AÖL 2. dönem sınav tarıhı 2023 ve diğer detaylar...

    takvim.com.tr
    AÖL 2. DÖNEM SINAV TARIHI 2023!

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), deprem felaketi nedeniyle Açık öğretim Lisesi (AÖL) ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 3 Nisan 2023'e kadar uzatıldığını açıkladı. Gözler bu kez 2. dönem sınavlarına çevrildi. Peki AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte uygulanacak? AÖL sınavları nasıl yapılacak?

    AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

    AÖL 2. dönem sınav tarihleri henüz duyurulmadı. Kayıt sürecinin tamamlanmasından sonra sınav takviminin yayımlanması bekleniyor. Gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.

    AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE Mİ, YÜZ YÜZE Mİ?

    AÖL 1. dönem sınavları 9-20 Aralık 2022 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi. İkinci dönem sınavlarının da online yapılacağı öngörülüyor.

    AÖL KAYIT

    AÖL kayıtları için verilen tarih 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzatıldı. Kayıt yaptırmayan ya da yeniletmeyen öğrenciler ile sınav ücretini yatırmayanlar 2. dönem sınavlarına katılamayacak.

        BAKANLIK 60 BİN ÖĞRENCİNİN SINAVINI GEÇERSİZ SAYDI

        Açık Öğretim Lisesi 1'inci dönem sınavları, çevrimiçi ortamda 9 -20 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. Açık Öğretim Lisesi'nde kayıtlı olan 1 milyon 207 bin 930 öğrencinin yaklaşık 600 bini sınavlarına girdi. Sınavların 11 günlük erişim süresi henüz dolmadan, yani süreç devam ederken sınav sırasında kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iptal edildi.
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        Haberler Eğitim AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte uygulanacak? AÖL 2. DÖNEM SINAV TARIHI 2023! Online mi, yüz yüze mi yapılacak?
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