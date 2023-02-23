AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte uygulanacak? AÖL 2. DÖNEM SINAV TARIHI 2023! Online mi, yüz yüze mi yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), deprem felaketi nedeniyle Açık öğretim Lisesi (AÖL) ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 3 Nisan 2023'e kadar uzatıldığını açıkladı. Gözler bu kez 2. dönem sınavlarına çevrildi. Peki AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte uygulanacak? AÖL sınavları nasıl yapılacak?
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL 2. dönem sınav tarihleri henüz duyurulmadı. Kayıt sürecinin tamamlanmasından sonra sınav takviminin yayımlanması bekleniyor. Gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE Mİ, YÜZ YÜZE Mİ?
AÖL 1. dönem sınavları 9-20 Aralık 2022 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi. İkinci dönem sınavlarının da online yapılacağı öngörülüyor.
AÖL KAYIT
AÖL kayıtları için verilen tarih 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzatıldı. Kayıt yaptırmayan ya da yeniletmeyen öğrenciler ile sınav ücretini yatırmayanlar 2. dönem sınavlarına katılamayacak.