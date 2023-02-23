AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte uygulanacak? AÖL 2. DÖNEM SINAV TARIHI 2023! Online mi, yüz yüze mi yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), deprem felaketi nedeniyle Açık öğretim Lisesi (AÖL) ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 3 Nisan 2023'e kadar uzatıldığını açıkladı. Gözler bu kez 2. dönem sınavlarına çevrildi. Peki AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte uygulanacak? AÖL sınavları nasıl yapılacak?