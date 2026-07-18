AÖL 3. dönem sınavları tamamlandı: İşte sonuç tarihi

İlk iki oturum 18 Temmuz Cumartesi günü tamamlandı.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, 2026 AÖL sınav sonuçlarını belirtilen tarihten itibaren MEB'in Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

AÖL NEDİR?

AÖL (Açık Öğretim Lisesi), eğitimine örgün lise sistemi dışında devam etmek isteyen veya çeşitli nedenlerle liseyi tamamlayamamış öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen uzaktan eğitim sistemiyle çalışan bir lise programıdır.

AÖL'de öğrenciler, belirlenen derslerden kredi toplayarak lise eğitimlerini tamamlar ve gerekli şartları sağladıklarında lise diploması almaya hak kazanır.