AÖL 3. dönem sınavları tamamlandı: İşte sonuç tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2026 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirildi. Adaylar, 2026 AÖL sınav sonuçlarını 7 Ağustos 2026 tarihinde MEB'in Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
AÖL 2026 sınavları, Türkiye genelinde belirlenen sınav merkezlerinde uygulandı. Binlerce öğrencinin katıldığı sınav maratonu 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirildi.
MEB tarafından yayımlanan sınav takvimine göre ilk iki oturum 18 Temmuz'da tamamlandı.
ÜÇ OTURUM HALİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
MEB sınav takvimine göre Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları 18 Temmuz Cumartesi ve 19 Temmuz Pazar 2026 tarihlerinde yapıldı.
Sınavlar toplam üç oturum şeklinde gerçekleştirildi.
AÖL sınav oturum saatleri:
- 1. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi - Saat 10.00 (tamamlandı)
- 2. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi - Saat 14.00 (tamamlandı)
- 3. Oturum: 19 Temmuz 2026 Pazar - Saat 10.00 (tamamlandı)
2026 AÖL yazılı sınavlarında öğrencilere her oturum için 100 dakika süre verildi. Adaylar bu süre içerisinde sorumlu oldukları derslerden yöneltilen soruları cevapladı.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
|Konu
|Detay
|Sonuç Açıklama Tarihi
|7 Ağustos 2026
|Sonuç Sorgulama Yeri
|MEB Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetim Sistemi
|Giriş Bilgileri
|T.C. kimlik numarası ve şifre
|Sonuçlara Erişim
|Online
Adaylar, 2026 AÖL sınav sonuçlarını belirtilen tarihten itibaren MEB'in Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
|AÖL YAZILI SINAVA KİMLER KATILABİLİR?
|KATILABİLECEĞİ SINAV
|Yurt dışında bulunan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri (KKTC hariç)
|Yazılı sınav
|Engelli öğrenciler
|Yazılı sınav
|Sevgi Evlerinde bulunan öğrenciler
|Yazılı sınav
|Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı 10 ve daha fazla dersi bulunan öğrenciler
|Yazılı sınav
|KKTC'de bulunan AÖL öğrencileri (engelli öğrenciler hariç)
|Sadece e-Sınav
|Tutuklu ve hükümlü öğrenciler
|Sadece e-Sınav
|AÖL'de kayıtlı 9 veya daha az dersi bulunan öğrenciler
|Sadece e-Sınav
AÖL NEDİR?
AÖL (Açık Öğretim Lisesi), eğitimine örgün lise sistemi dışında devam etmek isteyen veya çeşitli nedenlerle liseyi tamamlayamamış öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen uzaktan eğitim sistemiyle çalışan bir lise programıdır.
AÖL'de öğrenciler, belirlenen derslerden kredi toplayarak lise eğitimlerini tamamlar ve gerekli şartları sağladıklarında lise diploması almaya hak kazanır.
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