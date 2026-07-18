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AÖL 3. dönem sınavları tamamlandı: İşte sonuç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2026 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirildi. Adaylar, 2026 AÖL sınav sonuçlarını 7 Ağustos 2026 tarihinde MEB'in Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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AÖL 3. dönem sınavları tamamlandı: İşte sonuç tarihi

AÖL 2026 sınavları, Türkiye genelinde belirlenen sınav merkezlerinde uygulandı. Binlerce öğrencinin katıldığı sınav maratonu 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirildi.

MEB tarafından yayımlanan sınav takvimine göre ilk iki oturum 18 Temmuz'da tamamlandı.

AÖL sınavı üç oturum halinde gerçekleştirildi. (Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan ve MEB'den alınmıştır.)AÖL sınavı üç oturum halinde gerçekleştirildi. (Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan ve MEB'den alınmıştır.)

ÜÇ OTURUM HALİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MEB sınav takvimine göre Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları 18 Temmuz Cumartesi ve 19 Temmuz Pazar 2026 tarihlerinde yapıldı.

AÖL 3. dönem sınavları tamamlandı: İşte sonuç tarihi-3

Sınavlar toplam üç oturum şeklinde gerçekleştirildi.

AÖL sınav oturum saatleri:

  • 1. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi - Saat 10.00 (tamamlandı)
  • 2. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi - Saat 14.00 (tamamlandı)
  • 3. Oturum: 19 Temmuz 2026 Pazar - Saat 10.00 (tamamlandı)

2026 AÖL yazılı sınavlarında öğrencilere her oturum için 100 dakika süre verildi. Adaylar bu süre içerisinde sorumlu oldukları derslerden yöneltilen soruları cevapladı.

İlk iki oturum 18 Temmuz Cumartesi günü tamamlandı.İlk iki oturum 18 Temmuz Cumartesi günü tamamlandı.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KonuDetay
Sonuç Açıklama Tarihi7 Ağustos 2026
Sonuç Sorgulama YeriMEB Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetim Sistemi
Giriş BilgileriT.C. kimlik numarası ve şifre
Sonuçlara ErişimOnline

Adaylar, 2026 AÖL sınav sonuçlarını belirtilen tarihten itibaren MEB'in Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

AÖL YAZILI SINAVA KİMLER KATILABİLİR?KATILABİLECEĞİ SINAV
Yurt dışında bulunan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri (KKTC hariç)Yazılı sınav
Engelli öğrencilerYazılı sınav
Sevgi Evlerinde bulunan öğrencilerYazılı sınav
Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı 10 ve daha fazla dersi bulunan öğrencilerYazılı sınav
KKTC'de bulunan AÖL öğrencileri (engelli öğrenciler hariç)Sadece e-Sınav
Tutuklu ve hükümlü öğrencilerSadece e-Sınav
AÖL'de kayıtlı 9 veya daha az dersi bulunan öğrencilerSadece e-Sınav

AÖL NEDİR?

AÖL (Açık Öğretim Lisesi), eğitimine örgün lise sistemi dışında devam etmek isteyen veya çeşitli nedenlerle liseyi tamamlayamamış öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen uzaktan eğitim sistemiyle çalışan bir lise programıdır.

AÖL'de öğrenciler, belirlenen derslerden kredi toplayarak lise eğitimlerini tamamlar ve gerekli şartları sağladıklarında lise diploması almaya hak kazanır.

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