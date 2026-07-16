e-TEP 2026/3 sınav giriş belgeleri erişime açıldı: İşte sınav tarih
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın (e-TEP 2026/3) adayları için önemli bir duyuru yayımladı. Sınava katılacak adayların bina ve salon bilgilerini içeren sınava giriş belgeleri erişime açılırken, belgelerin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebileceği bildirildi.
18 Temmuz'da elektronik ortamda gerçekleştirilecek sınav öncesinde adayların sınav yerlerini önceden kontrol etmeleri ve sınav günü belirtilen saat kurallarına dikkat etmeleri istendi. ÖSYM, sınav binalarına giriş saatine ilişkin uygulamanın bu sınavda da titizlikle sürdürüleceğini vurguladı.
SINAVA GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenecek Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/3) için bina ve salon atama işlemleri tamamlandı. Başvurusunu gerçekleştiren adaylar, sınava girecekleri merkez ve salon bilgilerini gösteren sınava giriş belgelerine erişebiliyor.
BELGELER AİS ÜZERİNDEN ALINABİLECEK
Adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek. Belgelerin sınav öncesinde kontrol edilmesi ve sınav günü yanlarında bulundurulması önem taşıyor.
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SINAV SAATİ VE GİRİŞ UYARISI
e-TEP 2026/3 sınavı 18 Temmuz Cumartesi günü saat 13.45'te başlayacak. ÖSYM'nin uyguladığı kurallar gereği adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle sınava katılacak adayların, kimlik ve gerekli belgeleriyle birlikte sınav merkezlerinde belirtilen saatten önce hazır bulunmaları gerekiyor.