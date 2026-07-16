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e-TEP 2026/3 sınav giriş belgeleri erişime açıldı: İşte sınav tarih

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın (e-TEP 2026/3) adayları için önemli bir duyuru yayımladı. Sınava katılacak adayların bina ve salon bilgilerini içeren sınava giriş belgeleri erişime açılırken, belgelerin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebileceği bildirildi.

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e-TEP 2026/3 sınav giriş belgeleri erişime açıldı: İşte sınav tarih

18 Temmuz'da elektronik ortamda gerçekleştirilecek sınav öncesinde adayların sınav yerlerini önceden kontrol etmeleri ve sınav günü belirtilen saat kurallarına dikkat etmeleri istendi. ÖSYM, sınav binalarına giriş saatine ilişkin uygulamanın bu sınavda da titizlikle sürdürüleceğini vurguladı.

e-TEP 2026/3 sınav giriş belgeleri erişime açıldı. (Görsel: AA)e-TEP 2026/3 sınav giriş belgeleri erişime açıldı. (Görsel: AA)

SINAVA GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenecek Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/3) için bina ve salon atama işlemleri tamamlandı. Başvurusunu gerçekleştiren adaylar, sınava girecekleri merkez ve salon bilgilerini gösteren sınava giriş belgelerine erişebiliyor.

Sınav 18 Temmuz 2026 tarihinde elektronik ortamda yapılacak. (Görsel: AA)Sınav 18 Temmuz 2026 tarihinde elektronik ortamda yapılacak. (Görsel: AA)

BELGELER AİS ÜZERİNDEN ALINABİLECEK

Adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek. Belgelerin sınav öncesinde kontrol edilmesi ve sınav günü yanlarında bulundurulması önem taşıyor.

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Sınav saat 13.45'te başlayacak. (Görsel: AA)Sınav saat 13.45'te başlayacak. (Görsel: AA)

SINAV SAATİ VE GİRİŞ UYARISI

e-TEP 2026/3 sınavı 18 Temmuz Cumartesi günü saat 13.45'te başlayacak. ÖSYM'nin uyguladığı kurallar gereği adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle sınava katılacak adayların, kimlik ve gerekli belgeleriyle birlikte sınav merkezlerinde belirtilen saatten önce hazır bulunmaları gerekiyor.

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Sena Demiröz
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