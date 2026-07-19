2026DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı: İşte sonuç tarihi
2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz Pazar günü Türkiye genelinde saat 10.15'te başladı ve adaylar 12.30'a kadar ter döktü. Sınavın tamamlanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-DGS Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'unu erişime açarak adayların incelemesine sundu.
ÖSYM, 19 Temmuz 2026'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na (2026-DGS) başvuran adayların, Temel Soru Kitapçığı dizilimindeki tüm sorulara 19 Temmuz saat 13.45'ten itibaren Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ulaşabileceğini duyurdu. Sorular, adayların erişimine 29 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar açık kalacak.
2026 DGS TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 19 Temmuz 2026'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (2026-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'unu erişime açtı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı dizilimindeki tüm soruları 19 Temmuz 2026 saat 13.45'ten itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün boyunca görüntüleyebilecek. Kitapçığa erişim 29 Temmuz 2026 saat 23.59'da sona erecek.
ÖSYM ayrıca, sınav sorularının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliği taşıdığını ve telif haklarının kuruma ait olduğunu hatırlattı. Buna göre sorular, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak veya yayımlanamayacak.
2026-DGS TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ
DGS OTURUM BİLGİSİ
2026 Dikey Geçiş Sınavı, 19 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te başladı ve saat 12.30'da tamamlandı.
DGS'DE KAÇ SORU SORULDU?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümlerden oluşan yetenek testi uygulandı.
- 50 sayısal soru
- 50 sözel soru
olmak üzere adaylara toplam 100 soru yöneltildi.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Açıklanacak sonuçlar yalnızca 2026-2027 eğitim öğretim yılı yerleştirme işlemlerinde kullanılacak.
DGS'DE YASAK OLAN EŞYALAR
ÖSYM, sınav binalarına getirilemeyecek eşyaları da açıkladı. Adayların şu eşyaları yanlarında bulundurmaması gerekiyor:
- Cep telefonu, akıllı saat ve her türlü elektronik cihaz
- Çanta, cüzdan ve anahtarlık
- Kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik ve diğer takılar
- Hesap makinesi, sözlük ve elektronik cihazlar
- Kitap, defter, not kağıdı ve kırtasiye malzemeleri
- Silah, kesici ve delici aletler
- İlaç, yiyecek ve içecek (bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişedeki su hariç)
ÖSYM, adayların sınava girişte herhangi bir sorun yaşamamaları için sınav kurallarını önceden dikkatlice incelemeleri gerektiğini hatırlattı.