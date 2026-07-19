2026DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı: İşte sonuç tarihi

ÖSYM, 19 Temmuz 2026'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na (2026-DGS) başvuran adayların, Temel Soru Kitapçığı dizilimindeki tüm sorulara 19 Temmuz saat 13.45'ten itibaren Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ulaşabileceğini duyurdu. Sorular, adayların erişimine 29 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar açık kalacak.

2026 Dikey Geçiş Sınavı, 19 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te başladı ve saat 12.30'da tamamlandı. (Takvim foto arşiv)

2026 DGS TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 19 Temmuz 2026'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (2026-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'unu erişime açtı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı dizilimindeki tüm soruları 19 Temmuz 2026 saat 13.45'ten itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün boyunca görüntüleyebilecek. Kitapçığa erişim 29 Temmuz 2026 saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM ayrıca, sınav sorularının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliği taşıdığını ve telif haklarının kuruma ait olduğunu hatırlattı. Buna göre sorular, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak veya yayımlanamayacak.

2026-DGS TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS OTURUM BİLGİSİ

2026 Dikey Geçiş Sınavı, 19 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te başladı ve saat 12.30'da tamamlandı.