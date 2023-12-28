AÖL 2. dönem sınavları Mart ayında yapılacak! AÖL 2.dönem sınavları ne zaman? İşte MEB AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının ilki 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yüz yüze tamamlandı. Öğrenciler bu kez 2. dönem sınav tarihlerini ve kayıt yenileme sürecini araştırmaya başladı. İnternet arama motorlarında ''AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem kayıtları hangi tarihte?'' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar.