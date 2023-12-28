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AÖL 2. dönem sınavları Mart ayında yapılacak! AÖL 2.dönem sınavları ne zaman? İşte MEB AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihi...

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu) 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler bir sonraki sınava çevrildi. Peki AÖL 2 .dönem sınavları ne zaman? MEB 2. dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu?

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 12:57 Güncelleme 28 Aralık 2023, 12:57
AÖL 2. dönem sınavları Mart ayında yapılacak! AÖL 2.dönem sınavları ne zaman? İşte MEB AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının ilki 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yüz yüze tamamlandı. Öğrenciler bu kez 2. dönem sınav tarihlerini ve kayıt yenileme sürecini araştırmaya başladı. İnternet arama motorlarında ''AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem kayıtları hangi tarihte?'' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar.

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023-2024

AÖL 2. dönem sınavları 16-17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak. Sınavların yüz yüze okul ortamında gerçekleştirileceği açıklandı.

SINAV SONUÇLARI 24 OCAK'TA AÇIKLANACAK

AÖL 1. dönem sınav sonuçları ise 24 Ocak tarihinde açıklanacak. Öğrenciler T.C. kimlik no veya öğrenci numarası ile beraber şifreyle aolweb.meb.gov.tr adresinden erişim sağlayabilecek.

AÇIK LİSE 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri ise henüz ilan edilmedi. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

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