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Bu Pazartesi okullar tatil mi? 1 Ocak 2024 Pazartesi ders var mı? MEB son dakika: Yılbaşında okullar kaç gün tatil olacak?

Yılbaşına az bir süre kala milyonlarca öğrencinin gözü kulağı okul tatili ile ilgili haberlerde. Yeni yılda plan yapanlar 1 Ocak Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. 1 Ocak resmi tatillerimiz arasında yer aldığından çalışanlar ve öğrenciler her yıl tatil yapıyor. Geçtiğimiz yıl hafta sonuna denk geldiğinden birleştirme olmamıştı. Ancak bu yıl hafta içine denk geldiğinden öğrencileri 3 günlük bir tatil bekliyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 15:12 Güncelleme 28 Aralık 2023, 15:12
Bu Pazartesi okullar tatil mi? 1 Ocak 2024 Pazartesi ders var mı? MEB son dakika: Yılbaşında okullar kaç gün tatil olacak?

Bu Pazartesi okullar tatil mi? 1 Ocak 2024 Pazartesi ders var mı? MEB son dakika: Yılbaşında okullar kaç gün tatil olacak? soruları sıkça araştırılmaya başlandı. Yeni yıl yaklaşırken öğrenciler, öğretmen ve veliler okulların durumunu sıkça araştırır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2023-2024 yılı takvimine göre 1. dönem ara tatili 13-17 Kasım tarihlerinde uygulandı. Sırada ise yılbaşı tatili var. İşte detaylar.

1 OCAK 2024 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

1 Ocak resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Çalışan vatandaşlar 1 Ocak'ta izin yapacak. Okulların durumu da belli oldu. 1 Ocak 2024 resmi tatil dolayısıyla okullar tatil olacak. Öğrenciler hafta sonu dahil toplam 3 gün tatil yapacak.

31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Bu yıl 31 Aralık tarihi pazar gününe denk geliyor. Hafta sonu tatil yapan kamu, kurum ve kuruluşları ile okullar bugün tatil olacak.

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