Bu Pazartesi okullar tatil mi? 1 Ocak 2024 Pazartesi ders var mı? MEB son dakika: Yılbaşında okullar kaç gün tatil olacak? soruları sıkça araştırılmaya başlandı. Yeni yıl yaklaşırken öğrenciler, öğretmen ve veliler okulların durumunu sıkça araştırır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2023-2024 yılı takvimine göre 1. dönem ara tatili 13-17 Kasım tarihlerinde uygulandı. Sırada ise yılbaşı tatili var. İşte detaylar.