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AÖL soru ve cevapları meb.gov.tr adresinde! 27 Aralık 2023 Açık lise sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? Sonuçlar 24 Ocak'ta...

AÖL soru ve cevapları meb.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Açık lise 1. dönem sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavlarda adaylara 11 sorudan oluşan testler uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavın tamamlanmasının ardından gözler soru ve cevaplara çevrildi. AÖL sınav sonuçları 24 Ocak'ta açıklanacak. Peki 27 Aralık 2023 Açık lise sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AÖL soru ve cevaplarına nasıl bakılır? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 09:13 Güncelleme 27 Aralık 2023, 09:14
AÖL soru ve cevapları meb.gov.tr adresinde! 27 Aralık 2023 Açık lise sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? Sonuçlar 24 Ocak’ta...

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarının soru ve cevapları için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü işaret edildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) üç oturumda tamamladığı AÖL 1.dönem sınavlarının sonuç ve cevap anahtarını paylaşacağı tarihi açıkladı. Peki, AÖL soru ve cevapları yayımlandı mı? Açık lise sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? AÖL sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

27 Aralık 2023 tarihi itibariyle AÖL soruları ve cevap anahtarı adaylar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. MEB tarafından yayınlanan duyuruya göre, AÖL 1. dönem sınavı cevap anahtarları 27 Aralık 2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayınlanacak.

AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB duyurusunda ayrıca AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili de bilgi verdi.

Buna göre, AÖL 1. Dönem sınav sonuçları 24 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ

Açık öğretim lisesi 1. dönem sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmeyecek. İptaline karar verilen soru olması durumunda ilgili soru çıkarılarak adayların puan hesaplaması yeniden yapılacak.

Açık liselerde ders geçme notu alt sınırı 45 olacak.

Puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

AÖL 2. dönem sınavları 16-17 Mart tarihinde uygulanacak. Sınavlar yüz yüze okul ortamında gerçekleştirilecek.

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