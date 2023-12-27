AÖL soru ve cevapları meb.gov.tr adresinde! 27 Aralık 2023 Açık lise sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? Sonuçlar 24 Ocak’ta...

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarının soru ve cevapları için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü işaret edildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) üç oturumda tamamladığı AÖL 1.dönem sınavlarının sonuç ve cevap anahtarını paylaşacağı tarihi açıkladı. Peki, AÖL soru ve cevapları yayımlandı mı? Açık lise sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? AÖL sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI? 27 Aralık 2023 tarihi itibariyle AÖL soruları ve cevap anahtarı adaylar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. MEB tarafından yayınlanan duyuruya göre, AÖL 1. dönem sınavı cevap anahtarları 27 Aralık 2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayınlanacak. AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ