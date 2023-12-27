MEB’den öğrencilere bayram ettirecek jest! Kesinleşti, 2 gün sonra 3 gün tatil! Hem anaokulu hem 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Derslere 3 gün ara verilecek! Detayların netleşmesiyle öğrenciler için bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda yılbaşı tatili uygulanacak. Böylelikle öğrenciler hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte toplam 3 günlük tatil yapmış olacak. Hem velileri, hem öğretmenleri özellikle de öğrencileri ilgilendiriyor. O tarihte yalnızca çalışanlar değil öğrenciler de tatil yapacak. Yılbaşı tatili bu yıl hafta içine denk gelince öğrenciler de sevinmiş oldu. İşte yılbaşı tatili hakkında tüm bilgiler...