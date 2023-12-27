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MEB'den öğrencilere bayram ettirecek jest! Kesinleşti, 2 gün sonra 3 gün tatil! Hem anaokulu hem 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Milyonlarca öğrenciye bayram ettirecek haber geldi. Okullar 3 gün tatil olacak. Kasım ara tatilinden çıkan öğrencileri yeni bir tatil bekliyor. Yarıyıl tatili diyen yanıldı. Anaokulu öğrencileri de dahil ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 3 günlük tatilin keyfini çıkartacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 yılı takvimine göre sömestr diye de bilinen yarıyıl tatili 22 Ocak'ta başlayacak. Ancak bu tatilden önce öğrencileri hafta sonu dahil 3 günlük bir tatil bekliyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 17:43 Güncelleme 27 Aralık 2023, 17:58
MEB’den öğrencilere bayram ettirecek jest! Kesinleşti, 2 gün sonra 3 gün tatil! Hem anaokulu hem 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Derslere 3 gün ara verilecek! Detayların netleşmesiyle öğrenciler için bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda yılbaşı tatili uygulanacak. Böylelikle öğrenciler hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte toplam 3 günlük tatil yapmış olacak. Hem velileri, hem öğretmenleri özellikle de öğrencileri ilgilendiriyor. O tarihte yalnızca çalışanlar değil öğrenciler de tatil yapacak. Yılbaşı tatili bu yıl hafta içine denk gelince öğrenciler de sevinmiş oldu. İşte yılbaşı tatili hakkında tüm bilgiler...

2 GÜN SONRA 3 GÜN TATİL BAŞLIYOR

1. dönem ara tatili 13-17 Aralık 2023 tarihlerinde yapıldı. Yılbaşı bu yıl 1 Ocak 2024 Pazartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak resmi tatillerimiz arasında yer aldığından her yıl çalışanlar bu tarihte tatil yapıyor.

Bu yıl çalışanların yanı sıra öğrenciler de tatil yapacak. Resmi tatil dolayısıyla 1 Ocak 2024 Pazartesi günü okullar kapalı olacak. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler Pazartesi okula gitmeyecek. Öncesinde 30-31 Aralık da hafta sonu olduğundan öğrenciler toplamda 3 gün tatil yapmış olacak. İşte tatil günleri;

30 Aralık 2023 Cumartesi,

31 Aralık 2023 Pazar,

1 Ocak 2024 Pazartesi.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan 2023-2024 yılı takvimine göre yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.



İkinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

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