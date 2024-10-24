Ankara’da bugün okullar tatil mi? MEB 24 Ekim 2024 bugün okul var mı, yok mu? Ankara Valiliği tatil kararı....

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesisine düzenlenen terör saldırısı sonrasında 24 Ekim'de okulların tatil olup olmayacağı konusunda merak artmış durumda.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesisine düzenlenen terör saldırısı sonrasında 24 Ekim'de okulların tatil olup olmayacağı konusunda merak artmış durumda.
ANKARA'DA YARIN ( 24 EKİM 2024 ) OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesisine yönelik terör saldırısının ardından 24 Ekim'de okulların tatil olup olmayacağına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. Ankara Valiliği tarafından bu konuda henüz bir duyuru yapılmadığından, okulların açık olduğu varsayılıyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Valilikten gelecek olası bir tatil kararı beklenirken, şu an için okulların normal seyrinde açık kalacağı düşünülüyor. Vatandaşların güncel duyuruları Ankara Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.
ANKARA VALİLİK KARARLARI
https://www.ankara.gov.tr/duyurular adresinden tatil kararlarını takip edebilirsiniz.