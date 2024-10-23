2025 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS başvuru tarihleri belli oldu mu?

Eski adıyla Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olarak bilinen İOKBS, 2025 yılı için tarihleriyle birlikte gündeme geldi. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı 'nın (MEB) açıkladığı sınav tarihi doğrultusunda hazırlıklarını hızlandırmak istiyor.

(Takvim Foto Arşiv)

2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk hakkından faydalanabilmeleri için her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) gelecek yıl gerçekleştirileceği tarih belli olmadı.