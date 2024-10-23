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2025 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS başvuru tarihleri belli oldu mu?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2025 yılı için tarihi merak konusu oldu. Eğitim hayatları boyunca maddi destek almak isteyen öğrenciler ve aileleri, sınavın ne zaman gerçekleştirileceğini öğrenmek için sorgulamalarını hızlandırdı.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 10:34 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 10:34
2025 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS başvuru tarihleri belli oldu mu?

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Eski adıyla Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olarak bilinen İOKBS, 2025 yılı için tarihleriyle birlikte gündeme geldi. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı sınav tarihi doğrultusunda hazırlıklarını hızlandırmak istiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk hakkından faydalanabilmeleri için her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) gelecek yıl gerçekleştirileceği tarih belli olmadı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak 2025 sınav takvimi ile İOKBS tarihi netlik kazanacak.

2025 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS başvuru tarihleri belli oldu mu?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İOKBS, geçtiğimiz yıl 21 Nisan Pazar günü düzenlenmişti.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler yayımlanacak olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2025"te yer alacak.

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