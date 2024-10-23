Instagram, Twitter, Facebook, Tiktok ne zaman açılacak? Erişim engeli, yayın yasağı ne zaman kalkacak? 23 Ekim 2024 sosyal medya kısıtlaması...

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Türkiye genelinde 23 Ekim 2024 akşam saatlerinden itibaren YouTube, Instagram ve X (Twitter) gibi sosyal medya platformlarına erişimde sorunlar yaşanıyor. Kullanıcılar, bu platformlara giriş yaparken sayfaların yüklenmediğini ve içeriklere ulaşmakta zorluk çektiklerini belirtiyor.

ERİŞİM ENGELİ Yaşanan erişim kısıtlamasının, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesisine yapılan terör saldırısı sonrası getirilen yayın yasağından kaynaklandığı bildirildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, mahkeme kararıyla yayın yasağının yürürlüğe girdiğini ve teyit edilmemiş içeriklerin paylaşılmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini açıkladı. Şahin, resmi olmayan bilgilere yer veren medya kuruluşları için en ağır yaptırımların uygulanacağını belirtti.