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Instagram, Twitter, Facebook, Tiktok ne zaman açılacak? Erişim engeli, yayın yasağı ne zaman kalkacak? 23 Ekim 2024 sosyal medya kısıtlaması...

23 Ekim 2024 itibarıyla Türkiye genelinde YouTube, Instagram ve X (Twitter) gibi sosyal medya platformlarına erişimde zorluklar yaşanıyor. Kullanıcılar bu platformlara erişim sağlayamamakta, durum birçok kişi tarafından "Instagram çöktü mü?", "YouTube'a neden girilmiyor?" gibi sorularla gündeme getiriliyor.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 19:04 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 19:04
Instagram, Twitter, Facebook, Tiktok ne zaman açılacak? Erişim engeli, yayın yasağı ne zaman kalkacak? 23 Ekim 2024 sosyal medya kısıtlaması...

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Türkiye genelinde 23 Ekim 2024 akşam saatlerinden itibaren YouTube, Instagram ve X (Twitter) gibi sosyal medya platformlarına erişimde sorunlar yaşanıyor. Kullanıcılar, bu platformlara giriş yaparken sayfaların yüklenmediğini ve içeriklere ulaşmakta zorluk çektiklerini belirtiyor.

ERİŞİM ENGELİ

Yaşanan erişim kısıtlamasının, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesisine yapılan terör saldırısı sonrası getirilen yayın yasağından kaynaklandığı bildirildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, mahkeme kararıyla yayın yasağının yürürlüğe girdiğini ve teyit edilmemiş içeriklerin paylaşılmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini açıkladı. Şahin, resmi olmayan bilgilere yer veren medya kuruluşları için en ağır yaptırımların uygulanacağını belirtti.

YAYIN YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Erişim engelinin ne zaman kaldırılacağına dair henüz net bir bilgi verilmiş değil. Yetkililer, yasağın süresi hakkında açıklama yapmazken, kullanıcılar gelişmeleri yakından takip ediyor.

Instagram, Twitter, Facebook, Tiktok ne zaman açılacak? Erişim engeli, yayın yasağı ne zaman kalkacak? 23 Ekim 2024 sosyal medya kısıtlaması...

SOSYAL MEDYAYA NE ZAMAN ERİŞİLECEK?

Özellikle Instagram ve YouTube'a giriş yapmakta zorlanan kullanıcılar, platformların tekrar ne zaman erişilebilir olacağını merak ediyor. Şu ana kadar yetkililerden net bir açıklama gelmediği için erişim sorununun çözüm tarihi belirsizliğini koruyor.

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