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ÖSYM duyuru DGS ek tercih kılavuzu paylaşıldı mı? DGS ek tercihler ne zaman başlayacak 2024?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih dönemine yönelik bekleyiş sürerken, adaylar boş kalan kontenjanlara yerleştirilebilmek için ÖSYM'nin açıklamalarını dikkatle takip ediyor. Ek yerleştirme işlemleri, tercih dönemini kaçıran öğrenciler ve açık kalan kontenjanlar için büyük bir fırsat sunuyor.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 10:38 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 10:27
ÖSYM duyuru DGS ek tercih kılavuzu paylaşıldı mı? DGS ek tercihler ne zaman başlayacak 2024?

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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından iki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar için ek tercih süreci merakla bekleniyor. Adaylar kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmek için ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunu bekliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2024 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 yılı için DGS ek tercih dönemi henüz başlamadı. Geçtiğimiz sene ek tercih işlemleri 29 Eylül'de alınmaya başlamıştı. 2024 DGS ek tercih takvimi ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

DGS EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar DGS ek tercih işlemlerini ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler aralığında yine ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T,C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile gerçekleştirebilecekler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2024 DGS TABAN PUANLARI

DGS 2024 taban puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı puan tablosun adayların erişimine açıldı.

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