ÖSYM duyuru DGS ek tercih kılavuzu paylaşıldı mı? DGS ek tercihler ne zaman başlayacak 2024?

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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından iki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar için ek tercih süreci merakla bekleniyor. Adaylar kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmek için ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunu bekliyor.

(Takvim Foto Arşiv) 2024 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK? 2024 yılı için DGS ek tercih dönemi henüz başlamadı. Geçtiğimiz sene ek tercih işlemleri 29 Eylül'de alınmaya başlamıştı. 2024 DGS ek tercih takvimi ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.