ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI: ais.osym.gov.tr! ÖSYM ALES 3 sınav giriş yerleri açıklandı mı, giriş belgesi nasıl alınır?

Son dakika... 2023-ALES73 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. ALES/3 sınavı bu yıl 19 Kasım 2023 Pazar günü uygulanacak. Sınava katılacak adaylar bir süredir giriş belgelerini bekliyordu. İşte detaylar...
Son dakika... 2023-ALES73 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. ALES/3 sınavı bu yıl 19 Kasım 2023 Pazar günü uygulanacak. Sınava katılacak adaylar bir süredir giriş belgelerini bekliyordu. İşte detaylar...
ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada ''19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/3) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 09 Kasım 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.'' denildi.
DİKKAT!
19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak 2023-ALES/3 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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