ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI: ais.osym.gov.tr! ÖSYM ALES 3 sınav giriş yerleri açıklandı mı, giriş belgesi nasıl alınır?

Son dakika... 2023-ALES73 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. ALES/3 sınavı bu yıl 19 Kasım 2023 Pazar günü uygulanacak. Sınava katılacak adaylar bir süredir giriş belgelerini bekliyordu. İşte detaylar...