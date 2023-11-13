BUGÜN OKUL VAR MI? 13 Kasım Pazartesi okullar tatil mi 2023? Ara tatil ne zaman bitiyor, hangi gün?

Kasım ara tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvimde merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, kasım ara tatili ne zaman, hangi gün başlayacak 2023? İşte detaylar...
Kasım ara tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvimde merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, kasım ara tatili ne zaman, hangi gün başlayacak 2023? İşte detaylar...
ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
1. Dönem ara tatili 13 - 17 Kasım 2023 tarihleri arasında yaşanacak.
2. Dönem ara tatili 8 - 12 Nisan tarihleri arasında olacak.
ARA TATİL KAÇ GÜN?
Ara tatiller hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.
15 TATİL NE ZAMAN?
15 Tatil, 22 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında olacak.
2024 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
2024 Yaz tatili 14 Haziran'da başlayacak.