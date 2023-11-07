KPSS (DHBT-ÖABT), YKS (TYT-AYT-YDT), ALES, MSÜ, DGS, YÖKDİL, İSG sınavı ne zaman? ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI 2024

Son dakika... 2024 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi yayımlandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan son dakika açıklama geldi. Peki; KPSS (DHBT-ÖABT), YKS (TYT-AYT-YDT), ALES, MSÜ, YÖKDİL, İSG sınavı ne zaman?
Son dakika... 2024 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi yayımlandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan son dakika açıklama geldi. Peki; KPSS (DHBT-ÖABT), YKS (TYT-AYT-YDT), ALES, MSÜ, YÖKDİL, İSG sınavı ne zaman?
ÖSYM 2024 SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI
2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin son dakika yapılan açıklamada "ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi"ne 06 Kasım 2023 günü saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir.'' denildi.
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YKS NE ZAMAN 2024?
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını açıkladı.
2024 KPSS SINAVI NE ZAMAN?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan'da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta, KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.
DGS 2024 NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS-2024) 30 Haziran'da uygulanacak. Sınava başvurular 10-20 Mayıs 2024 tarihlerinde alınacak.