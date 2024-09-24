SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

ALES 3 başvuru ne zaman 2024? ALES 3 başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM AİS ekranı!

Her yıl üç kez gerçekleştirilen ALES sınavının sonuncusu için tarihler nihayet belli oldu. ALES 3 için geri sayım başladı ve ALES hakkında birçok soru tekrar gündeme geldi. 2024 - 2025 Akademik Yılı Güz Dönemi'nde yüksek lisans ve doktora başvurusunda bulunacak adaylar ÖSYM ALES 3 sınavına katılacak. Sınav, 50 sayısal ve 50 sözel soru gruplarının bulunduğu iki testten oluşuyor. 100 sorudan oluşan bu sınav için 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi planlanmakta. Sınava dair merak edilen detaylar ise ÖSYM tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, akıllarda tek bir soru ALES 3 ne zaman yapılacak? İşte ALES 3 başvuru tarihleri, ALES başvuru ücreti ve daha fazlası...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 14:11 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 14:11
ALES 3 başvuru ne zaman 2024? ALES 3 başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM AİS ekranı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Akademik kariyer yapmak isteyen adayların yakından takip ettiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım başladı. 2024-ALES/3 oturumuna katılmak isteyen adaylar, Ekim ayı itibariyle artık başvurularını yapabilecek. Sınava dair birçok detay ise merak konusu! İşte ALES/3 sınavı ile ilgili tüm detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ALES/3 Başvuru Tarihleri

ÖSYM'nin 2024 sınav takvimine göre, ALES/3 başvuruları 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar ise 16 Ekim 2024 tarihinde geç başvuru yapma hakkına sahip. Geç başvuru günü için planlanan tarih ise sadece bir gün olacak. Aynı tarihte saat 23:59'a kadar işlemler tamamlanabilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ALES/3 Ne Zaman Yapılacak?

2024-ALES/3 sınavı, ÖSYM'nin belirlediği sınav takvimine göre 17 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek. Bu sınav, akademik kariyer hedefleyen adayların lisansüstü programlara kabul edilmesi ya da akademik kadrolara atanması için önemli bir adım kabul edilmekte. Sınav, Türkiye genelinde birçok sınav merkezinde aynı anda gerçekleştirilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ALES/3 Başvuru Ücreti Ne Kadar Olacak?

ALES/3 için başvuru ücreti henüz resmi olarak paylaşılmamış olsa da, 2024 yılı ALES/1 ve ALES/2 oturumlarında uygulanan 490 TL'lik ücretin ALES/3 için de geçerli olması bekleniyor. Sınava girecek olan adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından başvuru ücretini yatırarak kayıtlarını tamamlayabilecekler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ALES/3 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ALES/3 sınav sonuçları, 6 Aralık 2024 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişim sağlayabilecekler. Sınavdan elde edilen sonuçlar, lisansüstü eğitim başvuruları ve akademik kariyer hedefleri için kullanılacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Saraçhane’den Mansur Yavaş’a ’teyitli’ operasyon! İmamoğlu cephesinden korsan adaylık ilanı... Özel’in ABD’de oluşu fırsat mı bilindi?
Narin Güran olayında sır perdesini kaldıracak gelişme: İzmaritler bulundu!
Novakid
CANLI | İsrail’in hedefi bu kez Lübnan | Binlerce Lübnanlı soykırımdan kaçıyor: Zorunlu göç kamerada
O isim ortaya çıktı! İşte Okan Buruk ile Zaha’nın arasını açan köstebek
Gözler Başkan Erdoğan’ın konuşmasında... 14’üncü kez BM’ye seslenecek: Gündem Gazze!
Türk Telekom
Google ve Microsoft’tan Kamala Harris’e şaibeli destek... Elon Musk itiraz etti
Avrupa Aslan’ı sahne alıyor! Okan Buruk PAOK maçı 11’ini belirledi
CİNAYET Mİ İNTİHAR MI? | TikTok fenomeni Kübra Aykut’un mektubunda dikkat çeken detay! Dilan Polat’ın avukatı sevgilisi çıktı! Ölmeden 5 saat önce...
Müge Anlı’da tüyler ürperten cinayet itirafı! Cengiz Karademir yasak aşkın kurbanı oldu: Annemin sevgilisi babamı üçlü priz kablosuyla boğdu
Sapkın Baba Mondi’nin ’Tiran’laşma arzusu! Sözde ’Bektaşi Devleti’nde FETÖvari yapılanma... İsrail ve Soros bağlantılı, ABD fonlu
CHP’nin kaçakçı vekili Ediz Ün kameralara yakalandı! Haberim yok dediği olay günü Bulgaristan’a tek başına gitmiş! Bir senede Bulgaristan’a 61 giriş çıkış!
Icardi için derbinin yıldızına kesik! Galatasaray’da sistem değişiyor
Telegram’dan manidar karar: Kullanıcı bilgileri paylaşılacak | Pavel Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasıyla ne ilgisi var?
SON DAKİKA