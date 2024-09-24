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Akademik kariyer yapmak isteyen adayların yakından takip ettiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım başladı. 2024-ALES/3 oturumuna katılmak isteyen adaylar, Ekim ayı itibariyle artık başvurularını yapabilecek. Sınava dair birçok detay ise merak konusu! İşte ALES/3 sınavı ile ilgili tüm detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) ALES/3 Başvuru Tarihleri ÖSYM'nin 2024 sınav takvimine göre, ALES/3 başvuruları 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar ise 16 Ekim 2024 tarihinde geç başvuru yapma hakkına sahip. Geç başvuru günü için planlanan tarih ise sadece bir gün olacak. Aynı tarihte saat 23:59'a kadar işlemler tamamlanabilecek.