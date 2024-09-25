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BESYO tercihleri ne zaman 2024? ÖSYM tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır?

2024 yılı BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) tercih süreci, spor tutkunu gençler arasında büyük heyecan yaratmaya başladı. 20-26 Ağustos 2024 tarihleri arasında tamamlanan Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), spor bölümlerine girmek isteyen adaylar için önemli bir adım oldu. Şimdi ise gözler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak BESYO tercih kılavuzunda.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 05:57 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 06:14
BESYO tercihleri ne zaman 2024? ÖSYM tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır?

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Eylül ayının son haftasına girilirken "2024 BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) tercih süreci adayların gündeminde en üst sıralarda yer alıyor. Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamındaki BESYO sınavlarının tamamlanmasının ardından, parkur ve yetenek sınavlarını başarıyla geçen adaylar, şimdi gözlerini ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzuna ve kesin tarihlere çevirdi.

BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN?

BESYO tercih tarihleri 2024 henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Merkezî yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına; puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. 2024 yılında yapılacak merkezî yerleştirmede, 2024 yılı için hesaplanmış yerleştirme puanları kullanılacaktır.

Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacaktır. En yüksek YP'e sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Öğretmenlik programları için Y-TYT'de en düşük 800 bininci sırada olmak gerekmektedir (Ek puansızyerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır). Öğretmenlik programlarını tercih edecek adayların Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ni incelemelerinde yarar görülmektedir.



Eşit puanlı adayların yerleştirilmesinde, TYT sınav puanı yüksek olana, eşitliğin devam etmesi halindeOBP'si yüksek olana öncelik verilecektir.

Tüm kontenjan türleri için yerleştirmede öncelik sırası, kadın-erkek kontenjanları ayrı ayrı olmak üzeregenel kontenjan, millî sporcu kontenjanı şeklinde olacaktır. Milli sporcu ve engelli aday kontenjanlarındanilk merkezi yerleştirmede boş kalan kontenjanlar, ek yerleştirme işlemlerinde genel kontenjanaaktarılacaktır. Ek yerleştirme işlemlerinde genel kontenjanda kadın-erkek kontenjan ayrımı olmayacaktır.

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