BESYO tercihleri ne zaman 2024? ÖSYM tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır?

Eylül ayının son haftasına girilirken "2024 BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) tercih süreci adayların gündeminde en üst sıralarda yer alıyor. Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamındaki BESYO sınavlarının tamamlanmasının ardından, parkur ve yetenek sınavlarını başarıyla geçen adaylar, şimdi gözlerini ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzuna ve kesin tarihlere çevirdi.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Merkezî yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına; puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. 2024 yılında yapılacak merkezî yerleştirmede, 2024 yılı için hesaplanmış yerleştirme puanları kullanılacaktır.



Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacaktır. En yüksek YP'e sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.