Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi

Milyonlarca öğrenci, okula dönüş yapmanın heyecanını yaşarken, yeni dönemin getirdiği derslerle yeniden buluşmanın tadını çıkarıyor. Bu süreçte, ara tatil tarihleri de hem öğrencilerin hem de velilerin merak konusu haline geldi. Peki, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? İşte detaylar!
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı resmi takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 11 Kasım 2024 Pazartesi günü başlayacak. Bu dinlenme sürecinin ardından öğrenciler, 15 Kasım 2024 Cuma günü tekrar ders başı yapacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Eğitim yılı boyunca öğrenciler yalnızca bir ara tatille sınırlı kalmayacak. İkinci dönem ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.