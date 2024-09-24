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Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi

2024-2025 eğitim-öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre başladı ve milyonlarca öğrenci yeniden okullarına döndü. Eğitim hayatına kaldıkları yerden devam eden öğrenciler ve veliler için tatil planları şimdiden merak konusu oldu. Özellikle kasım ayında yapılacak ilk ara tatil için geri sayım başladı. Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 13:28 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 13:28
Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi

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Milyonlarca öğrenci, okula dönüş yapmanın heyecanını yaşarken, yeni dönemin getirdiği derslerle yeniden buluşmanın tadını çıkarıyor. Bu süreçte, ara tatil tarihleri de hem öğrencilerin hem de velilerin merak konusu haline geldi. Peki, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı resmi takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 11 Kasım 2024 Pazartesi günü başlayacak. Bu dinlenme sürecinin ardından öğrenciler, 15 Kasım 2024 Cuma günü tekrar ders başı yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Eğitim yılı boyunca öğrenciler yalnızca bir ara tatille sınırlı kalmayacak. İkinci dönem ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

2024-2025 EĞİTİM YILI TAKVİMİ

Birinci Dönem Ara Tatili: 11-15 Kasım 2024
Birinci Dönem Sona Ermesi: 17 Ocak 2025
Yarıyıl Tatili: 20 Ocak - 3 Şubat 2025
İkinci Dönem Başlangıcı: 3 Şubat 2025
İkinci Dönem Ara Tatili: 31 Mart - 4 Nisan 2025
Eğitim Yılı Sona Ermesi: 20 Haziran 2025

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