Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi

Milyonlarca öğrenci, okula dönüş yapmanın heyecanını yaşarken, yeni dönemin getirdiği derslerle yeniden buluşmanın tadını çıkarıyor. Bu süreçte, ara tatil tarihleri de hem öğrencilerin hem de velilerin merak konusu haline geldi. Peki, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? İşte detaylar!