ais.osym.gov.tr: YKS sınav yeri öğrenme ekranı! YKS 2024 sınav giriş yeri sorgula! Giriş belgesi nasıl indirilir, çıktı alınır?

YKS'ye girecek olan adaylar, sınav giriş belgelerini ve sınav yerlerini ais.osym.gov.tr üzerinden öğrenebiliyor. İşte YKS giriş yeri sorgulama ekranı...
YKS'ye girecek olan adaylar, sınav giriş belgelerini ve sınav yerlerini ais.osym.gov.tr üzerinden öğrenebiliyor. İşte YKS giriş yeri sorgulama ekranı...
YKS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak giriş yaptıktan sonra sınav belgesine ulaşabilirsiniz.
YKS GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENME VE İNDİRME EKRANI!
YKS GİRİŞ BEGESİ NASIL İNDİRİLİR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
Sınav başvuruları kısmından belgenizi görüntüleyerek 'Yazdır' butonuna tıklayın. Bu şekilde belgenizi PDF olarak indirebilir ve çıktı alabilirsiniz.
Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak. Adayların sınava girebilmeleri için 2024-YKS'nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunlu.