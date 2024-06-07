ais.osym.gov.tr: YKS sınav yeri öğrenme ekranı! YKS 2024 sınav giriş yeri sorgula! Giriş belgesi nasıl indirilir, çıktı alınır?

Sınav başvuruları kısmından belgenizi görüntüleyerek 'Yazdır' butonuna tıklayın. Bu şekilde belgenizi PDF olarak indirebilir ve çıktı alabilirsiniz.

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak. Adayların sınava girebilmeleri için 2024-YKS'nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunlu.