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TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2024! Takdir teşekkür kaç puanla alınır? 2. dönem karne nasıl hesaplanır? 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Karne dönemi yaklaştıkça, öğrenciler ve veliler takdir ve teşekkür belgelerinin nasıl hesaplandığını merak ediyor. 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri, yıl boyunca gösterdikleri akademik performanslarına göre bu belgeleri alabilirler. Öğrencilerin sınav notları, öğretmenler tarafından e-Okul sistemine işlenmektedir ve bu notlar, karne döneminde önemli bir rol oynar. Takdir ve teşekkür belgeleri, öğrencilerin derslerde gösterdikleri başarıyı ödüllendirmek için verilir. Bu belgeleri alabilmek için belirli bir ortalama puan elde etmek gerekmektedir: Peki, takdir ve teşekkür belgeleri kaç puanla alınır ve ikinci dönem karnesi nasıl hesaplanır? İşte detaylar!

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 09:19 Güncelleme 10 Haziran 2024, 09:20
TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2024! Takdir teşekkür kaç puanla alınır? 2. dönem karne nasıl hesaplanır? 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

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Bu yıl okullar, 14 Haziran Cuma günü kapanacak ve karneler sabah saatlerinde öğrencilere dağıtılacak. Öğrenciler, son sınavların ardından heyecanla takdir ve teşekkür belgesi hesaplamalarına başladılar. Peki, karnesinde 2 olan bir öğrenci teşekkür belgesi alabilir mi? Takdir ve teşekkür alma şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...

Okullarda öğrencilerin akademik başarılarını teşvik etmek amacıyla verilen takdir ve teşekkür belgeleri, öğrencilerin derslerde gösterdikleri gayret ve başarıları göz önünde bulundurularak belirlenir. Bu belgeler, öğrencilerin motivasyonunu artırarak, akademik gelişimlerine pozitif katkılarda bulunur. İşte takdir ve teşekkür belgesi almanın koşulları ve hesaplama yöntemleri hakkında detaylı bilgiler...

Takdir ve Teşekkür Belgesi Alma Koşulları

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, öğrencilerin akademik başarılarını şu şekilde değerlendirir:

Teşekkür Belgesi:

Dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrencilere verilir.

Davranış puanı 100 olan öğrencilere teşekkür belgesi verilir.



Takdir Belgesi:

Dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 85,00 ve daha yukarı olan öğrencilere verilir.

Davranış puanı 100 olan öğrencilere takdir belgesi verilir.



Üstün Başarı Belgesi:

Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün dönemlerinde takdir belgesi alan öğrencilere verilir.
Üstün başarı belgesi alan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.



Not Ortalaması Hesaplama
Takdir ve teşekkür belgesi için not ortalaması hesaplama şu adımlarla yapılır:

Öğrencinin her ders için 1., 2., ve varsa 3. yazılı puanlarının toplanması.
Toplanan puanların toplam sınav sayısına bölünmesiyle her dersin not ortalaması hesaplanır.
Tüm derslerin not ortalamalarının toplanması.
Toplam not ortalamasının ders sayısına bölünmesiyle tüm dönemin not ortalaması hesaplanır.



Özel Durumlar
Karnesinde 2 Olan Öğrenciler:

Teşekkür veya takdir belgesi alabilmek için öğrencinin hiçbir dersinin zayıf yani 1 olmaması gerekir.
Türkçe ve Matematik derslerinin ortalaması en az 3 olmalıdır.



Tek Dersten Kalma Durumu:

Tek ders zayıf olan veya 50.00 altında notu olan öğrenciler takdir veya teşekkür belgesi alamazlar.

Takdir ve teşekkür belgeleri, öğrencilerin akademik motivasyonunu artırarak, başarılarını ödüllendirmek için önemli araçlardır. Öğrencilerin belge almaya hak kazanmaları için gereken akademik ve davranışsal kriterler, eğitimde disiplin ve başarıyı teşvik etmekte etkili bir rol oynar. Öğrenciler ve veliler, e-Devlet üzerinden ya da okulların kendi sistemleri üzerinden kolayca not ortalamalarını hesaplayabilir ve belge alma durumlarını kontrol edebilirler. Bu sistem, öğrencilerin eğitim yolculuklarında kendilerini nasıl geliştirebileceklerini görmeleri için de bir fırsat sunar.

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