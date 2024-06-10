TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2024! Takdir teşekkür kaç puanla alınır? 2. dönem karne nasıl hesaplanır? 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...





Tek Dersten Kalma Durumu:

Tek ders zayıf olan veya 50.00 altında notu olan öğrenciler takdir veya teşekkür belgesi alamazlar.



Takdir ve teşekkür belgeleri, öğrencilerin akademik motivasyonunu artırarak, başarılarını ödüllendirmek için önemli araçlardır. Öğrencilerin belge almaya hak kazanmaları için gereken akademik ve davranışsal kriterler, eğitimde disiplin ve başarıyı teşvik etmekte etkili bir rol oynar. Öğrenciler ve veliler, e-Devlet üzerinden ya da okulların kendi sistemleri üzerinden kolayca not ortalamalarını hesaplayabilir ve belge alma durumlarını kontrol edebilirler. Bu sistem, öğrencilerin eğitim yolculuklarında kendilerini nasıl geliştirebileceklerini görmeleri için de bir fırsat sunar.