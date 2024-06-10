TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2024! Takdir teşekkür kaç puanla alınır? 2. dönem karne nasıl hesaplanır? 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Bu yıl okullar, 14 Haziran Cuma günü kapanacak ve karneler sabah saatlerinde öğrencilere dağıtılacak. Öğrenciler, son sınavların ardından heyecanla takdir ve teşekkür belgesi hesaplamalarına başladılar. Peki, karnesinde 2 olan bir öğrenci teşekkür belgesi alabilir mi? Takdir ve teşekkür alma şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...
Okullarda öğrencilerin akademik başarılarını teşvik etmek amacıyla verilen takdir ve teşekkür belgeleri, öğrencilerin derslerde gösterdikleri gayret ve başarıları göz önünde bulundurularak belirlenir. Bu belgeler, öğrencilerin motivasyonunu artırarak, akademik gelişimlerine pozitif katkılarda bulunur. İşte takdir ve teşekkür belgesi almanın koşulları ve hesaplama yöntemleri hakkında detaylı bilgiler...
Takdir ve Teşekkür Belgesi Alma Koşulları
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, öğrencilerin akademik başarılarını şu şekilde değerlendirir:
Teşekkür Belgesi:
Dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrencilere verilir.
Davranış puanı 100 olan öğrencilere teşekkür belgesi verilir.