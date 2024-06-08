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YKS TYT ilk kaç dakika çıkılmaz? YKS'den en erken saat kaçta çıkılır? YKS 2024 sınavı bugün saat kaçta başlayıp bitecek? 165-180-120 dakika kaç saat eder?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala, adaylar ve veliler sınav detayları hakkında yoğun bir şekilde araştırmalar yapıyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan bu önemli sınav, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek. Toplamda 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu YKS, üç oturumda tamamlanacak. Sınavın oturum süreleri, başlangıç saatleri ve diğer önemli detaylar adaylar ve aileler tarafından dikkatle inceleniyor.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 10:00 Güncelleme 08 Haziran 2024, 10:01
YKS TYT ilk kaç dakika çıkılmaz? YKS’den en erken saat kaçta çıkılır? YKS 2024 sınavı bugün saat kaçta başlayıp bitecek? 165-180-120 dakika kaç saat eder?

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YKS sınavı kaç dakika sorusu için araştırmalar hızlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yaklaşıyor ve milyonlarca aday, sınav tarihleri, süreleri ve oturum detaylarını merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan YKS'ye bu yıl 3 milyon 120 bin 878 aday başvurdu. İşte YKS 2024'ün oturum süreleri, saatleri ve diğer önemli detaylar...

YKS TYT AYT YDT OTURUMLARI

🔴 TYT, 8 Haziran 2024 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

🔴 AYT, 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

🔴 YDT, 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?

TYT'DE

🔴 Türkçe Testi,

🔴 Sosyal Bilimler Testi,

🔴 Temel Matematik Testi

🔴 Fen Bilimleri Testi yer alacaktır.

AYT'DE

🔴 Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1,

🔴 Sosyal Bilimler-2,

🔴 Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir.

🔴 AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır.

🔴 SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

YDT

🔴 Almanca

🔴 Arapça

🔴Fransızca

🔴 İngilizce

🔴 Rusça dillerinde yapılacaktır.

Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

YKS 2024 sınav giriş yeri sorgula! ais.osym.gov.tr: YKS sınav yeri öğrenme ekranı | YKS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı?YKS 2024 sınav giriş yeri sorgula! ais.osym.gov.tr: YKS sınav yeri öğrenme ekranı | YKS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı?
YKS 2024 sınav giriş yeri sorgula! ais.osym.gov.tr: YKS sınav yeri öğrenme ekranı | YKS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı?

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