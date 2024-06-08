YKS TYT ilk kaç dakika çıkılmaz? YKS’den en erken saat kaçta çıkılır? YKS 2024 sınavı bugün saat kaçta başlayıp bitecek? 165-180-120 dakika kaç saat eder?

YKS sınavı kaç dakika sorusu için araştırmalar hızlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yaklaşıyor ve milyonlarca aday, sınav tarihleri, süreleri ve oturum detaylarını merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan YKS'ye bu yıl 3 milyon 120 bin 878 aday başvurdu. İşte YKS 2024'ün oturum süreleri, saatleri ve diğer önemli detaylar...
YKS TYT AYT YDT OTURUMLARI
🔴 TYT, 8 Haziran 2024 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
🔴 AYT, 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
🔴 YDT, 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?
TYT'DE
🔴 Türkçe Testi,
🔴 Sosyal Bilimler Testi,
🔴 Temel Matematik Testi
🔴 Fen Bilimleri Testi yer alacaktır.