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YKS 2. GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024! ÖSYM YKS ek başvuru ücreti ne kadar? Sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının ardından, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ikinci geç başvuru tarihleri açıklandı. 2024 YKS, üç oturum halinde gerçekleşecek; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarıyla adaylara kapılarını açacak.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 05:56 Güncelleme 25 Mart 2024, 05:56
YKS 2. GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024! ÖSYM YKS ek başvuru ücreti ne kadar? Sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

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YKS 2. GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre YKS için 2. geç başvurular alınacak. Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS'ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için sağlanan ikinci geç başvuru 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları, 1-26 Şubat tarihleri arasında tamamlanmıştı. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı bu süre içinde başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru fırsatı 5-7 Mart tarihlerinde sunulmuştu. İki süreci de kaçıran öğrenciler için ise yeni bir fırsat daha doğdu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS için ikinci geç başvuru hakkı tanıdı ve bu kapsamda başvuru tarihlerini açıkladı.

2024 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan üç oturumdan oluşan üniversite sınavı YKS 8-9 Haziran günlerinde uygulanacak.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS'nin geç başvuru dönemindeki ücreti 442,5 TL idi. İkinci geç başvuru sürecinde de aynı ücretin ödenmesi bekleniyor.

YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YÖK'ten 2024 YKS başvurularına ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS'ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için sağlanan ikinci geç başvuru 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak.

Bu nedenle sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak."

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