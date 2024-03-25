YKS 2. GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024! ÖSYM YKS ek başvuru ücreti ne kadar? Sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS 2. GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre YKS için 2. geç başvurular alınacak. Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS'ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için sağlanan ikinci geç başvuru 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları, 1-26 Şubat tarihleri arasında tamamlanmıştı. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı bu süre içinde başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru fırsatı 5-7 Mart tarihlerinde sunulmuştu. İki süreci de kaçıran öğrenciler için ise yeni bir fırsat daha doğdu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS için ikinci geç başvuru hakkı tanıdı ve bu kapsamda başvuru tarihlerini açıkladı.