YARIN OKUL VAR MI TATİL Mİ? 27 Şubat 2023 Pazartesi okul tatili olan İLLER LİSTESİ! MEB son dakika açıklama! Malatya, Diyarbakır, Adana, Urfa...
Yarın okullar var mı, tatil mi sorusu milyonlarca öğrenci, velisi ve öğretmeni tarafından araştırılıyor. Kahramanmaraş'a 6 Şubat'ta iki büyük deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 81 ilde okulların tatil edildiğini duyurdu. 20 Şubat'ta 71 ilde okullar açılırken, halen 10 ilde okullar kapalı. Bu noktada deprem bölgesi 10 ilde okulların ne zaman açılacağı gündemde sıkça araştırılıyor. Özellikle Pazartesi günleri okullar var mı sorusu merakla sorgulanıyor. İşte 27 Şubat 2023 Pazartesi okul tatili olan İLLER LİSTESİ! MEB son dakika açıklamalar! Adana, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay...
Yarın okullar tatil mi belli oldu. MEB'den son dakika açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların açılacağı tarihi il il tek tek duyurdu. Türkiye deprem felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde yıkıma uğrattı. Okulların kapatılmasıyla gözler Mahmut Özer'in son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki okullar yarın açık mı? Yarın okul var mı? İşte 27 Şubat 2023 Pazartesi okul tatili olan iller tam listesi...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
10 il hariç 27 Şubat 2023 Pazartesi okullar tatil değil. Peki 10 il hangisi? 10 ilde okullar ne zaman açılacak?
DEPREM BÖLGESİ İLAN EDİLEN 10 İL
Adana, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay.
10 İLDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada önemli olanın güvenli bir şekilde süreci yürütmek olduğunu belirterek sağlam raporu olmayan hiçbir birimde eğitim öğretimi başlatmayacaklarının altını çizdi.
Valiler, il millî eğitim müdürleri ile kapsamlı bir değerlendirme sonrasında 10 ili 3 kategoriye ayırdıklarını açıklayan Bakan Özer, şunları kaydetti: "Birinci kategoride Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başlıyoruz.