YARIN OKUL VAR MI TATİL Mİ? 27 Şubat 2023 Pazartesi okul tatili olan İLLER LİSTESİ! MEB son dakika açıklama! Malatya, Diyarbakır, Adana, Urfa...

Valiler, il millî eğitim müdürleri ile kapsamlı bir değerlendirme sonrasında 10 ili 3 kategoriye ayırdıklarını açıklayan Bakan Özer, şunları kaydetti: "Birinci kategoride Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başlıyoruz.