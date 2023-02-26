MEB'den son dakika yeni karar, açılmayacak! Mahmut Özer '2. kez ertelendi' diyerek o ili açıkladı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıflar okula...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika olarak duyurdu. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 81 ilde okullar tatil edilmişti. 20 Şubat'ta 71 ilde okullar açıldı. 10 ilde ise kademeli olarak açılacağı duyurulmuş ve illere göre tarihler tek tek açıklanmıştı. O ilde de okulların 1 Mart'ta açılması kararlaştırılmıştı ancak yeni açıklamayla ertelendi. Buna göre Adana'da okullar 1 Mart'ta değil o tarihte açılacak. İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni karar alındı. Kararı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. Yeni açıklamaların ardından okullar hangi illerde ne zaman açılacak sorusu sıkça sorgulanmaya başladı. Bilindiği üzere 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta 2 büyük deprem meydana geldi. 10 ilde büyük yıkıma uğratan deprem nedeniyle okullar da tatil edildi. Ancak daha sonra okulların il il kademeli şekilde açılmasına karar verildi. Özer geçtiğimiz günlerde hangi ilde okulların ne zaman açılacağını tarih vererek duyurmuştu. Bugün yeni kararla bazı illerde okulların açılacağı tarih ertelendi.
OKULLAR ADANA'DA 13 MART'TA AÇILACAK!
Son dakika haberi... Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adana'da eğitim ve öğretimin 13 Mart tarihine kadar ertelendiğini duyurdu.