MEB’den son dakika yeni karar, açılmayacak! Mahmut Özer ’2. kez ertelendi’ diyerek o ili açıkladı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıflar okula...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni karar alındı. Kararı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. Yeni açıklamaların ardından okullar hangi illerde ne zaman açılacak sorusu sıkça sorgulanmaya başladı. Bilindiği üzere 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta 2 büyük deprem meydana geldi. 10 ilde büyük yıkıma uğratan deprem nedeniyle okullar da tatil edildi. Ancak daha sonra okulların il il kademeli şekilde açılmasına karar verildi. Özer geçtiğimiz günlerde hangi ilde okulların ne zaman açılacağını tarih vererek duyurmuştu. Bugün yeni kararla bazı illerde okulların açılacağı tarih ertelendi.