ANTALYA, MERSİN, KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat 2023 okul tatili olan iller ve ilçeler! Son dakika açıklama var mı?

Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar vermiş olduğumuz ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz.''

HASTANE SINIFLAR AÇILIYOR

Bakan Özer, depremden etkilenen 10 ilde tüm hastanelerde, 1 Mart tarihine kadar hastane sınıfları açılacağını duyurdu. Bakan Özer, "Bu hastane sınıflarında sadece tedavilerini hastanelerde gören öğrencilerimiz eğitim almayacak ayrıca fedakar bir şekilde çalışan sağlık emekçilerimizin çocukları da bu sınıflardan yararlanabilecek.

1 Mart itibariyle LGS'ye girecek 8. sınıf öğrencilerimiz ve YKS'ye girecek 12. sınıf öğrencilerimiz için de destekleme kursları açacağız. 2. ve 3. Kategoride olan, eğitim öğretimi ertelediğimiz illerde de 8 ve 12. sınıfları desteklemek için 1 Mart tarihi itibariyle destekleme kursları alarak bu öğrencilerimizi destekleyeceğiz. Bakanlık olarak 8 ve 12. sınıfın 10 ildeki tüm öğrencilerimiz için tüm ders kitaplarını ve yardımcı kaynakları tekrar bastırdık" dedi.