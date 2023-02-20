MEB'den flaş karar, ertelendi! Mahmut Özer 'Uzatıldı' diyerek o illeri açıkladı! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri okullara...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yeni açıklamalar geldi. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle öğrenciler, öğretmen ve veliler MEB'in son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Bakan Özer son olarak bugün yeni eğitim öğretim takvimini açıkladı. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Alınan kararlar tek tek duyuruldu. 81 ilde eğitim gören tüm öğrenciler merakla bekliyordu. Deprem bölgesindeki 10 ile Elazığ'ın da eklendiğini ifade eden Bakan Özer, bu kentteki öğrenciler için ikinci dönemde devam şartı aranmayacağını söyledi. Peki hangi ilde okullar ne zaman açılacak? İşte 1 Mart, 13 Mart, 27 Mart detayı...
MEB'den flaş karar, yeni tarihler açıklandı! Mahmut Özer 'Uzatıldı' diyerek o illeri tek tek paylaştı! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri okullara MEB tarafından belirlenen tarihlerde gidecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in tarafından yapılan son dakika açıklamada "Okullar tatil mi, hangi ilde ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Özer, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan detaylı değerlendirmelerin ardından 10 il için oluşturulan eğitim öğretim takvimini duyurdu. İşte detaylar.
21 ŞUBAT TATİL OLAN İLLER!
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Ardından 20 Şubat'ta da Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki sarsıntı yaşandı. Hatay merkezli deprem de Gaziantep, Diyarbakır gibi bir çok ilde hissedildi.
Deprem nedeniyle Mersin'de eğitime 1 gün ara verildi.
Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, 20 Şubat 2023 tarihinde ders başı yaptı. Ancak Hatay'daki depremin ardından son durum öğrenciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı.
Öncelikle şuan için yeni bir tatil haberinin bulunmadığını belirtelim. Bakan Özer 20 Şubat'ta gündüz son olarak şu açıklamalarda bulunmuştu:
"Sağlam raporu almadan kesinlikle öğrenci ve öğretmenlerimizi okullara sokmayacağız. Eğitim başlayacak illerde de eğer sağlam raporu henüz alınmadıysa o okullarda eğitime başlamayacağız"
"DEPREM BÖLGESİNİ 3 KATEGORİYE AYIRDIK"
Depremden etkilenen 10 ili 3 kategoriye ayırdıklarını ifade eden Bakan Özer, "Bu bağlamda 10 ilimizi kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tuttuk. 10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart tarihi itibariyle eğitim öğretime başlıyoruz" açıklamasında bulundu.