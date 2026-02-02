PODCAST CANLI YAYIN

6 Şubat 2026 Kahramanmaraş'ta okullar tatil: Diğer deprem illerinde son durum ne?

Kahramanmaraş Valiliği, 6 Şubat 2023 depremlerinin 3. yıl dönümü anma etkinlikleri ve taziye ziyaretleri nedeniyle 6 Şubat 2026 Cuma günü il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Depremden etkilenen diğer 10 ilde ise valiliklerden henüz resmi bir tatil açıklaması gelmedi.

Kahramanmaraş Valiliği tarafından 02.02.2026 tarihinde yapılan tatil duyurusu

📍 KAHRAMANMARAŞ'TA EĞİTİME 1 GÜNLÜK ANMA ARASI

Kahramanmaraş Valiliği, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin yıl dönümünde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini ve anma törenlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi adına önemli bir karar aldı.

  • Okullar: 6 Şubat 2026 Cuma günü il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim yapılmayacak.

  • Kamu Çalışanları: Sağlık, güvenlik ve ulaşım gibi acil hizmetler dışındaki tüm kamu personeli idari izinli sayılacak.

  • Trafik: Valilik, şehir merkezindeki mezarlık yollarında oluşabilecek yoğunluğa karşı ek önlemler alındığını belirtti.

Geçtiğimiz yıl yapılan mezar ziyaretlerinden bir kare

🔍 DİĞER DEPREM İLLERİNDE TATİL VAR MI?

Kahramanmaraş'ın tatil kararının ardından gözler Hatay, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep gibi illere çevrildi. Ancak diğer etkilenen illerin valiliklerinden 6 Şubat 2026 için henüz resmi bir "tatil" duyurusu yapılmadı

📅 KAHRAMANMARAŞ 6 ŞUBAT 2026 ANMA PROGRAMI DETAYLARI

Valilik tarafından paylaşılan taslak programa göre, 3. yıl dönümünde şehirde şu etkinlikler gerçekleştirilecek:

  • Gece Yürüyüşü: 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece saat 21.00 ile 04.17 arasında Azerbaycan Bulvarı üzerinden Milli İrade Meydanı'na "Sessiz Yürüyüş" düzenlenecek.

  • Okullarda Saygı Duruşu: 5 Şubat Perşembe günü saat 10.00'da tüm okullarda deprem şehitleri için 3 dakikalık sessiz bekleyiş yapılacak.

  • Mezarlık Ziyaretleri: 6 Şubat sabahı saat 10.00'da Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda resmi anma töreni ve şehitlik ziyareti gerçekleştirilecek.

  • Mevlid ve Dualar: Abdülhamid Han Camii ve KSÜ Merkez Camii başta olmak üzere şehrin merkezi noktalarında gün boyu "1001 Hatm-i Şerif" duaları okunacak.

