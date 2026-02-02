6 Şubat 2026 Kahramanmaraş'ta okullar tatil: Diğer deprem illerinde son durum ne?

dıyaman, Malatya, Gaziantep ve diğer etkilenen illerin valiliklerinden 6 Şubat 2026 için henüz resmi bir ʺtatilʺ duyurusu yapılmadı. 8Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi ve Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

📅 KAHRAMANMARAŞ 6 ŞUBAT 2026 ANMA PROGRAMI DETAYLARI

Valilik tarafından paylaşılan taslak programa göre, 3. yıl dönümünde şehirde şu etkinlikler gerçekleştirilecek:

Gece Yürüyüşü: 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece saat 21.00 ile 04.17 arasında Azerbaycan Bulvarı üzerinden Milli İrade Meydanı'na "Sessiz Yürüyüş" düzenlenecek.

Okullarda Saygı Duruşu: 5 Şubat Perşembe günü saat 10.00'da tüm okullarda deprem şehitleri için 3 dakikalık sessiz bekleyiş yapılacak.

Mezarlık Ziyaretleri: 6 Şubat sabahı saat 10.00'da Kapıçam Şehir Mezarlığı 'nda resmi anma töreni ve şehitlik ziyareti gerçekleştirilecek.

Mevlid ve Dualar: Abdülhamid Han Camii ve KSÜ Merkez Camii başta olmak üzere şehrin merkezi noktalarında gün boyu "1001 Hatm-i Şerif" duaları okunacak.