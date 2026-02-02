6 Şubat 2026 Kahramanmaraş'ta okullar tatil: Diğer deprem illerinde son durum ne?
Kahramanmaraş Valiliği, 6 Şubat 2023 depremlerinin 3. yıl dönümü anma etkinlikleri ve taziye ziyaretleri nedeniyle 6 Şubat 2026 Cuma günü il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Depremden etkilenen diğer 10 ilde ise valiliklerden henüz resmi bir tatil açıklaması gelmedi.
Kahramanmaraş Valiliği, 6 Şubat depremlerinin 3. yılında oluşacak tören ve trafik yoğunluğu nedeniyle 6 Şubat 2026 Cuma günü okulları tatil ederken; Hatay, Adıyaman ve Malatya gibi diğer illerde henüz resmi bir tatil kararı açıklanmadı.
📍 KAHRAMANMARAŞ'TA EĞİTİME 1 GÜNLÜK ANMA ARASI
Kahramanmaraş Valiliği, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin yıl dönümünde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini ve anma törenlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi adına önemli bir karar aldı.
Okullar: 6 Şubat 2026 Cuma günü il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim yapılmayacak.
Kamu Çalışanları: Sağlık, güvenlik ve ulaşım gibi acil hizmetler dışındaki tüm kamu personeli idari izinli sayılacak.
Trafik: Valilik, şehir merkezindeki mezarlık yollarında oluşabilecek yoğunluğa karşı ek önlemler alındığını belirtti.
🔍 DİĞER DEPREM İLLERİNDE TATİL VAR MI?
Kahramanmaraş'ın tatil kararının ardından gözler Hatay, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep gibi illere çevrildi. Ancak diğer etkilenen illerin valiliklerinden 6 Şubat 2026 için henüz resmi bir "tatil" duyurusu yapılmadı
📅 KAHRAMANMARAŞ 6 ŞUBAT 2026 ANMA PROGRAMI DETAYLARI
Valilik tarafından paylaşılan taslak programa göre, 3. yıl dönümünde şehirde şu etkinlikler gerçekleştirilecek:
Gece Yürüyüşü: 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece saat 21.00 ile 04.17 arasında Azerbaycan Bulvarı üzerinden Milli İrade Meydanı'na "Sessiz Yürüyüş" düzenlenecek.
Okullarda Saygı Duruşu: 5 Şubat Perşembe günü saat 10.00'da tüm okullarda deprem şehitleri için 3 dakikalık sessiz bekleyiş yapılacak.
Mezarlık Ziyaretleri: 6 Şubat sabahı saat 10.00'da Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda resmi anma töreni ve şehitlik ziyareti gerçekleştirilecek.
Mevlid ve Dualar: Abdülhamid Han Camii ve KSÜ Merkez Camii başta olmak üzere şehrin merkezi noktalarında gün boyu "1001 Hatm-i Şerif" duaları okunacak.