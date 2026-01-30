Evlerine kavuşan depremzede çocuklar Başkan Erdoğan'a teşekkür etti: "Onun sayesinde odamız var"

Asrın felaketinden etkilenen illerin başında gelen Hatay'da yeni yuvalarına kavuşan aile ve çocukların yüzleri gülüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlıya Hatay'da TOKİ tarafından yapılan köy evleri depremzedelere teslim edildi. O ailelerden biri de 16 mahallenin bir arada buluşturulduğu Kumlu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde köy evlerinde yaşayan Çeltik Ailesi. 4 çocuklu Filiz-Mehmet Çeltik (38) çifti, depreme Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Karasüleymanlı Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evlerinde yakalandı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.8 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı. (Görsel AA'dan alınmıştır) "TAYYİP DEDEMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ" Sabah'tan Murat Karaman ve Ziya Ramoğlu'nun haberine göre ağır hasar alan evlerinden kurtulan aile bir süre konteynerde yaşadı. 125 metrekare büyüklüğünde 3+1 şeklinde yapılan yeni evlerine taşınan Çeltik Ailesi'nde en çok sevinen çocuklar oldu.