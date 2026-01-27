Asrın felaketinde enkaz altından bir bacakla çıkan kızlar Ampute Futbol Milli Takımı'na girdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde Hatay'da farklı mahallelerde yıkılan binaların enkazında kalan 20 yaşındaki Aliye 60, 16 yaşındaki Tuğba 45, 24 yaşındaki Emine ise 15 saat sonra kurtarıldı. Ailelerini, yakınlarını kaybeden kendilerinin ise bacakları ampute edilen kızlar tüm zorluklara rağmen hayata dört elle sarıldı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından geçen yıl kurulan Ampute Futbol Kadın Milli Takımı yöneticileri, deprem bölgesinde yaptıkları titiz taramalar sonucunda ülkenin gururu olacak Emine Baritçi, Aliye Dinç ve Tuğba Akın'ı milli takıma kazandırdı. Dost olan üç genç sporcu, Ampute Kadın Milli Takımının ilk oyuncuları olmanın gururunu yaşıyor.

60 SAAT ENKAZDAKALDI

Depremde 60 saat enkaz altında kalan Aliye Dinç, "O yeşil sahaya adımı attığım an dünyalar benim oldu. Hele bir de ay yıldızlı formayı giyince kendimle çok gurur duydum. Çünkü milli takımımızın ilk kadın oyuncuları olduk. Milli takım için var gücümle çalışacağım" diye konuştu.

'OYNARKEN HER ŞEYİ UNUTUYORUM'

Tuğba Akın, "Eğitim kamplarına katıldım ve milli takıma seçildim. Futbol oynarken her şeyi unutuyorum. Çok azimliyim ve kale hariç takımın her mevkiinde oynuyorum. Milli takımımızın başarısı için canla başla çalışıyoruz" dedi.



'AVRUPAVE DÜNYAŞAMPİYONUOLACAĞIZ'

Emine Baritçi, "Kendimi çok güçlü hissediyorum. Milli takımın bir parçası olmak gerçekten gurur verici. Ligimizde kadın futbol takımı olmadığı için direkt olarak uluslararası arenaya çıkacağız. Dünya ve Avrupa şampiyonu olacağız" ifadesini kullandı.

Haber: Murathan Karaman ve Ziya Ramoğlu