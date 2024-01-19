4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf onur belgesi için ne gerekir? Üstün başarı belgesi ile aynı şey mi? Onur belgesi kimlere verilir 2024?

Her öğrencinin akademik başarılarına odaklanarak hayalini kurduğu takdir, teşekkür ve onur belgeleri, öğrencilere motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor. Bu belgeler arasında en yüksek hedef onur belgesi olarak kabul edilirken, öğrencilerin kafasındaki sorular da bir hayli fazla. İşte, onur belgesi ile ilgili merak edilenler...

ONUR BELGESİ NEDİR? Onur belgesi, okul içinde ve dışında, arkadaşlarına ve çevresine örnek olacak erdemli davranışlarıyla dikkat çeken öğrencilere, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın verilen belgedir.