19 Ocak 2024 e-karne açıldı mı? Bugün saat kaçta karne verilecek, okula gitmek zorunlu mu? Karne öğleden sonra mı verilecek?

E KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?

Öğrenciler karnelerini 19 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren "e-Okul.meb.gov.tr" internet sitesi "not bilgisi" bölümü üzerinden ulaşabilecek.

Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.



Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.