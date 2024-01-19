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MEB duyurdu: Yarıyıl tatili için 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12’inci sınıflara özel yeni karar verildi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir açıklama yaparak, yarın karnelerini alacak milyonlarca öğrencinin 2 haftalık sömestr tatiline gireceğini duyurdu. MEB, öğrencilerin bu tatili daha verimli geçirmeleri için "Ödev değil, oyun ve etkinlik" tavsiyesinde bulundu.

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 08:56 Güncelleme 19 Ocak 2024, 09:10
MEB duyurdu: Yarıyıl tatili için 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12’inci sınıflara özel yeni karar verildi!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda, yarıyıl tatilinde öğrencilerin ev ödevi yerine sanatsal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katılım göstermeleri teşvik edildi. Bakanlığın resmi web sitesinde yer alan habere göre, yarıyıl tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi ev ödevlerinin verilmeyeceği bildirildi.

Ev Ödevi Yerine Etkinlik ve Oyun

Bu dönemde, öğrencilere ev ödevi verilmeyecek, bunun yerine sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere katılımlar teşvik edilecek. Eğitimin daha kalıcı olabilmesi adına öğrenci, veli ve öğretmenlerin yıl boyunca iş birliği içinde olmaları isteniyor.

Yarıyıl Tatilinde Öğrencilere Sunulan Etkinlik Önerileri

MEB tarafından yapılan açıklamada, yarıyıl tatilinde öğrencilere ev ödevi verilmemesi, onların sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesi vurgulanıyor. Ailece yapılacak etkinliklerle kaliteli zaman geçirmeleri, yetenek ve ilgi alanlarına yönelik faaliyetlere katılmaları, kitap okuma, film izleme, tiyatro ve müze ziyaretleri gibi toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetler yapmaları öneriliyor.

Karnelerin Önemi ve Çocukların Gelişimi

Bakanlık, yaptığı açıklamanın devamında öğrencilere verilecek olan karnelerin çocukların gelişiminin takip edilmesi açısından önemli bir araç olduğuna dikkat çekiyor. Karneler, öğrencilerin eğitim sürecindeki gelişimlerini değerlendirmek ve onlara yönelik daha etkili eğitim stratejileri belirlemek için kritik bir rol oynuyor.

Milli Eğitim Bakanlığının bu açıklaması, öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmelerini hedefliyor. Bakanlık, öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak etkinliklere katılmalarını teşvik ederek, yeni eğitim dönemine daha dinç ve hazır bir şekilde başlamalarını amaçlıyor. Bu süreç, öğrencilerin akademik ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

MEB'in Güncel Eğitim Takvimi ve İkinci Dönem Planlaması

Son zamanlarda artan vaka sayıları sebebiyle, okulların ikinci dönem açılıp açılmayacağına dair söylentiler gündeme geldi. Bu gelişmelerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) eğitim takvimi merak konusu oldu. MEB'in yayımladığı güncel takvime göre, eğitim normal tarihlerde devam edecek ve ikinci dönem okullar tatil edilmeyecek. Öğrenciler, takvimde belirtilen süreler içinde, yani 22 Ocak Cuma günü ile 4 Şubat Pazar günleri arasında yarıyıl tatilini yapacaklar.

İkinci Dönemin Başlaması ve Yüz Yüze Eğitim

5 Şubat tarihinden itibaren eğitim, yüz yüze ve normal seyrinde devam edecek. Bakanlık, sağlık koşullarını ve pandemi tedbirlerini göz önünde bulundurarak, eğitimin güvenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alıyor. Bu süreçte, öğrencilerin, öğretmenlerin ve eğitim personelinin sağlığı öncelikli olarak dikkate alınıyor.

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