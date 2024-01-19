MEB duyurdu: Yarıyıl tatili için 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12’inci sınıflara özel yeni karar verildi!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda, yarıyıl tatilinde öğrencilerin ev ödevi yerine sanatsal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katılım göstermeleri teşvik edildi. Bakanlığın resmi web sitesinde yer alan habere göre, yarıyıl tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi ev ödevlerinin verilmeyeceği bildirildi.
Ev Ödevi Yerine Etkinlik ve Oyun
Bu dönemde, öğrencilere ev ödevi verilmeyecek, bunun yerine sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere katılımlar teşvik edilecek. Eğitimin daha kalıcı olabilmesi adına öğrenci, veli ve öğretmenlerin yıl boyunca iş birliği içinde olmaları isteniyor.
Yarıyıl Tatilinde Öğrencilere Sunulan Etkinlik Önerileri
MEB tarafından yapılan açıklamada, yarıyıl tatilinde öğrencilere ev ödevi verilmemesi, onların sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesi vurgulanıyor. Ailece yapılacak etkinliklerle kaliteli zaman geçirmeleri, yetenek ve ilgi alanlarına yönelik faaliyetlere katılmaları, kitap okuma, film izleme, tiyatro ve müze ziyaretleri gibi toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetler yapmaları öneriliyor.