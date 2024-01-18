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Karne günü için saç modelleri 2024! 👗💇‍♀️ Anaokulu, Ortaokul, 1-2-3-4-5-6-7-8. sınıflar için KARNE GÜNÜ kıyafet ve saç önerileri!

Ülkemizdeki öğrenciler, 2023-2024 eğitim-öğretim döneminin sonuna geldikleri bu günlerde heyecanla karnelerini almak için hazırlıklara başladılar. Karnelerin dağıtılacağı Cuma günü için öğrenciler, hem güzel görünmek hem de özel bir gün geçirmek istiyorlar. İşte karne günü için kolay ve güzel saç modelleri için ipuçları...

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 14:04 Güncelleme 18 Ocak 2024, 14:06
Karne günü için saç modelleri 2024! 👗💇‍♀️ Anaokulu, Ortaokul, 1-2-3-4-5-6-7-8. sınıflar için KARNE GÜNÜ kıyafet ve saç önerileri! 1

Özel bir gün için saç modeli seçerken, kıyafetin tarzına, saç tipine ve etkinliğin formalitesine dikkat etmek önemlidir. İşte karne günü için kullanabileceğin bazı saç modelleri...

Karne günü için saç modelleri 2024! 👗💇‍♀️ Anaokulu, Ortaokul, 1-2-3-4-5-6-7-8. sınıflar için KARNE GÜNÜ kıyafet ve saç önerileri! 2

TOPUZ VE ÖRGÜ KOMBİNASYONU:

Saçını yarım topuz yapabilir ve geriye kalan kısmı örebilirsin. Bu feminen ve zarif bir görünüm sağlar.

DALGALI SAÇLAR:

Saçlarını doğal dalgalarla bırakmak, rahat ve şık bir görünüm elde etmeni sağlar.

Karne günü için saç modelleri 2024! 👗💇‍♀️ Anaokulu, Ortaokul, 1-2-3-4-5-6-7-8. sınıflar için KARNE GÜNÜ kıyafet ve saç önerileri! 3

BALIK SIRTI ÖRGÜ:

Saçlarını balık sırtı örgü ile örerek şık bir görünüm elde edebilirsin. Bu örgü modeli oldukça zarif ve özel bir gün için uygundur.

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