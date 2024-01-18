Karne günü için saç modelleri 2024! 👗💇‍♀️ Anaokulu, Ortaokul, 1-2-3-4-5-6-7-8. sınıflar için KARNE GÜNÜ kıyafet ve saç önerileri!

Ülkemizdeki öğrenciler, 2023-2024 eğitim-öğretim döneminin sonuna geldikleri bu günlerde heyecanla karnelerini almak için hazırlıklara başladılar. Karnelerin dağıtılacağı Cuma günü için öğrenciler, hem güzel görünmek hem de özel bir gün geçirmek istiyorlar. İşte karne günü için kolay ve güzel saç modelleri için ipuçları...