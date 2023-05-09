Engeller kaldırıldı, meslek liseleri coştu

28 Şubat sürecinde uzun yıllar kat sayı engeliyle boğuşan mesleki liseler, artık bir yıldız gibi parlıyor. 28 Şubat darbecilerinin meslek lisesi mezunlarının üniversiteye girişte 15 puanını yok eden katsayı zulmü, 2011'de kaldırıldı. 2021 yılında meslek lisesi öğrencilerine ücret ödenmeye başlandı.

HEM OKUYORLAR HEM MAAŞ ALIYORLAR

Mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran her bir öğrenci, okurken aylık yaklaşık 2 bin 550 lira ücret alıyor. Üç yılın sonunda kalfa olanların ücreti 4 bin 260 liraya yükseliyor. Ücretlerin tamamı devlet tarafından ödeniyor ve tüm öğrenciler, iş kazalarına karşı sigortalanıyor.