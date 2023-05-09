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    • Eğitim
    • 09.05.2023 12:07
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    • 09.05.2023 12:07
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    Engeller kaldırıldı, meslek liseleri coştu

    Meslek liselerine yönelik katsayı adaletsizliğinin yarattığı hasar, atılan adımlarla onarıldı. Ön yargılar yıkıldı. 1 milyon öğrencinin eğitim gördüğü meslek liseleri yerli üretimleriyle para basmaya başladı. 2021'de 1 milyar 162 milyon liraya ulaşan gelir, 2022'de 2 milyar 357 milyon liraya yükseldi. Salgın döneminde maske üreten meslek okulları, deprem bölgesine ise çadır, uyku tulumu ve battaniye üreterek depremzedelere ulaştırdı. AK Parti'nin yeni hedefi ise öğrenci sayısını 2 milyona çıkarmak.

    takvim.com.tr
    Eğitimin kutup yıldızı: Meslek liseleri

    28 Şubat sürecinde uzun yıllar kat sayı engeliyle boğuşan mesleki liseler, artık bir yıldız gibi parlıyor. 28 Şubat darbecilerinin meslek lisesi mezunlarının üniversiteye girişte 15 puanını yok eden katsayı zulmü, 2011'de kaldırıldı. 2021 yılında meslek lisesi öğrencilerine ücret ödenmeye başlandı.

    HEM OKUYORLAR HEM MAAŞ ALIYORLAR
    Mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran her bir öğrenci, okurken aylık yaklaşık 2 bin 550 lira ücret alıyor. Üç yılın sonunda kalfa olanların ücreti 4 bin 260 liraya yükseliyor. Ücretlerin tamamı devlet tarafından ödeniyor ve tüm öğrenciler, iş kazalarına karşı sigortalanıyor.

    Meslek liseleri ile sanayinin bütünleşmesi sağlanırken aynı zamanda sanayideki teknik eleman yokluğunun önüne geçiliyor.

    Maden teknolojisinden muhasebeye, tarımdan yiyecek ve içecek hizmetlerine kadar 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı sunan kurumlarda toplam 1 milyon 376 bin öğrenci eğitim görüyor.

        İYİLİK TALEBELERİ
        Mesleki anlamda birçok üretime imza atan bu okullar, özellikle Türkiye'nin en zor zamanlarında gayretleriyle takdir topladı. Korona ile mücadele sürecinde dezenfektan, sabun ve maskenin yanı sıra solunum cihazı üretildi.

        Depremlerin ardından harekete geçen aynı talebeler, çadır, uyku tulumu ve battaniye üreterek depremzedelere ulaştırdı.

        TÜM ÖN YARGILAR YIKILDI
        Meslek liseleri aynı zamanda ülke ekonomisine büyük katkılar sağlıyor. 2017'de sonunda meslek liselerinin elde ettiği toplam gelir 215 bin 268 bin liraydı. Son yıllarda yapılan reformlarla meslek liseleri büyük bir dönüşüm yaşadı.

        Geçmişte hiçbir okulu kazanamayan öğrencilerin gittiği meslek liseleri, yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alarak sessiz bir devrime imza attı. 2021'de 1 milyar 162 milyon liraya ulaşan üretim geliri, 2022'de 2 milyar 357 milyon liraya yükseldi. 2023 yılı için 3,5 milyar liralık hedef konuldu.

            YENİ HEDEF 2 MİLYON ÖĞRENCİ
            İnsan odaklı eğitimin hedeflendiği yeni dönemde, eğitim verilen tesislerin kalitesinin artırılması amaçlanıyor. AK Parti'nin seçim beyannamesi, meslek liselerine yönelik önemli adımları kapsıyor.

            Sanayi bölgesinde meslek lisesi kurulumu yaygınlaştırılacak ve bu okuldan mezunların istihdamı özendirilecek. Mesleki eğitim merkezlerinde çırak ve kalfa sayısı 2 milyona yükselecek.

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