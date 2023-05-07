15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ? MEB Mahmut Özer son dakika açıklama! Seçimden sonraki gün okullar tatil mi? İlkokul, ortaokul, lise...

SEÇİM GÜNÜ KAPALI OLAN YERLER

Seçim günü sabah saat 06.00'dan gece saat 24.00'a kadar;

Alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallelerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Emniyet ve Asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse ateşli silah, patlayıcı maddeler, her türlü kesici, delici vb aletleri köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

Oy verme günü ve süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Yalnızca eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda Yemek verilebilecek.

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.