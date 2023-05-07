15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ? MEB Mahmut Özer son dakika açıklama! Seçimden sonraki gün okullar tatil mi? İlkokul, ortaokul, lise...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika 'tatil' açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Oy verme işlemlerinin okullarda gerçekleştirilecek olması nedeniyle seçimden sonraki gün okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Bir süredir gözler Bakan Özer'deyken beklenen açıklama az evvel geldi. Peki 15 Mayıs'ta okullar tatil mi? Seçimden sonraki gün okullar tatil mi? İlkokul, ortaokul, lise...
15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Son dakika... 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar tatil edildi. Bakan Özer, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." dedi.
SEÇİM GÜNÜ KAPALI OLAN YERLER
Seçim günü sabah saat 06.00'dan gece saat 24.00'a kadar;
Alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallelerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Emniyet ve Asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse ateşli silah, patlayıcı maddeler, her türlü kesici, delici vb aletleri köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.
Oy verme günü ve süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Yalnızca eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda Yemek verilebilecek.
Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.