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    • Eğitim
    • 07.05.2023 11:31
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    • 07.05.2023 11:39
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    15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ? MEB Mahmut Özer son dakika açıklama! Seçimden sonraki gün okullar tatil mi? İlkokul, ortaokul, lise...

    15 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar tatil mi sorusuna son dakika yanıt geldi. MEB'den karar çıktı! Milli Eğitim Bakanı Özer 'tatil' dedi. Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken milyonlarca öğrenci de seçimden sonraki gün okullar tatil mi değil mi merak ediyor. Bu noktada internet arama motorlarında konuya ilişkin sıkça araştırmalar yapılıyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri müjde! İşte detaylar...

    15 MAYIS’TA OKULLAR TATİL Mİ?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika 'tatil' açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Oy verme işlemlerinin okullarda gerçekleştirilecek olması nedeniyle seçimden sonraki gün okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Bir süredir gözler Bakan Özer'deyken beklenen açıklama az evvel geldi. Peki 15 Mayıs'ta okullar tatil mi? Seçimden sonraki gün okullar tatil mi? İlkokul, ortaokul, lise...

    15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

    Son dakika... 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar tatil edildi. Bakan Özer, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." dedi.

    SEÇİM GÜNÜ KAPALI OLAN YERLER

    Seçim günü sabah saat 06.00'dan gece saat 24.00'a kadar;

    Alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallelerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Emniyet ve Asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse ateşli silah, patlayıcı maddeler, her türlü kesici, delici vb aletleri köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

    Oy verme günü ve süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Yalnızca eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda Yemek verilebilecek.

    Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

        14 MAYIS OY KULLANMA SAATLERİ

        14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde oy kullanma işlemleri 08.00 itibariyle başlayacak. Oy kullanma ise saat 17.00'da sona erecek. Bu saatten sonra kayıtlı olduğu sandığa giden vatandaşlar oy kullanamayacak.

        YAYIN YASAĞI OLACAK

        YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.
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        Haberler Eğitim 15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ? MEB Mahmut Özer son dakika açıklama! Seçimden sonraki gün okullar tatil mi? İlkokul, ortaokul, lise...
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