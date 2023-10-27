30 Ekim 2023 Okullar tatil mi, yarım gün mü? Pazartesi ders var mı, işlenecek mi? MEB son dakika: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

''30 Ekim 2023 Okullar tatil mi, yarım gün mü?'' sorusu gündemde yer alıyor. Her yık 29 Ekim'de okul ve resmi kurumlar tatil oluyor. Bu yıl da Pazar gününe denk gelmesi dolayısıyla zaten kapalı olacak. Peki Pazartesi ders var mı, işlenecek mi?