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30 Ekim 2023 Okullar tatil mi, yarım gün mü? Pazartesi ders var mı, işlenecek mi? MEB son dakika: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Bu noktada bir sonraki gün okullar var mı yok mu sorusu sıkça araştırılır oldu. Milyonlarca öğrenci internet arama motorlarına yöneldi. Peki 30 Ekim 2023 Okullar tatil mi, yarım gün mü? Pazartesi ders var mı, işlenecek mi? İşte MEB son dakika duyurular: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 08:19 Güncelleme 27 Ekim 2023, 08:21
30 Ekim 2023 Okullar tatil mi, yarım gün mü? Pazartesi ders var mı, işlenecek mi? MEB son dakika: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

''30 Ekim 2023 Okullar tatil mi, yarım gün mü?'' sorusu gündemde yer alıyor. Her yık 29 Ekim'de okul ve resmi kurumlar tatil oluyor. Bu yıl da Pazar gününe denk gelmesi dolayısıyla zaten kapalı olacak. Peki Pazartesi ders var mı, işlenecek mi?

30 EKİM 2023 OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI?

30 Ekim 2023 Okullar açık olacak. Bu yıl hafta sonuna denk gelen 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapılacak.

29 Ekim her yıl Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil oluyor. Bu yıl pazar gününe denk gelen 29 Ekim 2023 günü resmi tatil nedeniyle kamu kurumları kapalı olacak. Bankalar, okullar, noterler, PTT'ler, kargolar ve devlet daireleri kapalı kurumlardan birkaçı olacak.

30 Ekim Pazartesi günü ise kurumlar hizmet vermeye devam edecek.

ARA TATİL NE ZAMAN?

1. Dönem ara tatili 13 - 17 Kasım 2023 tarihleri arasında yaşanacak.

2. Dönem ara tatili 8 - 12 Nisan tarihleri arasında olacak.

ARA TATİL KAÇ GÜN?

Ara tatiller hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI NE ZAMAN?

Öğretmenlerin seminer dönemi 13-17 Kasım 2023 tarihinde olacak. İlk yayımlanan yazıda yüz yüze olacağı bildirilen mesleki çalışmalar hakkında Bakan Tekin alınan son kararı paylaştı. Buna göre öğretmen seminerleri aynı tarihlerde online olarak gerçekleşecek.

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