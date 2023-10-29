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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023, 22:13 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023, 22:30

Başkan Erdoğan'dan öğrencilere tatil müjdesi! Yarın okullar tatil mi? 30 Ekim'de okul var mı?

Başkan Erdoğan, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 30 Ekim Pazartesi günü; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin 1 günlüğüne tatil edildiğini bildirdi.

Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Başkan Erdoğan, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" dedi.

ARA TATİL NE ZAMAN?

1. Dönem ara tatili 13 - 17 Kasım 2023 tarihleri arasında yaşanacak.

2. Dönem ara tatili 8 - 12 Nisan tarihleri arasında olacak.

ARA TATİL KAÇ GÜN?

Ara tatiller hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI NE ZAMAN?

Öğretmenlerin seminer dönemi 13-17 Kasım 2023 tarihinde olacak. İlk yayımlanan yazıda yüz yüze olacağı bildirilen mesleki çalışmalar hakkında Bakan Tekin alınan son kararı paylaştı. Buna göre öğretmen seminerleri aynı tarihlerde online olarak gerçekleşecek.

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