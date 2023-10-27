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Okullarda hafta sonuyla toplam 9 gün tatil detayı! MEB tatil günleri belli oldu! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıflar dikkat! Kasım ve Nisan ayında...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sıcak bir karar çıktı! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Kasım ara tatili 11 Kasım'da başlayacak. 10 Kasım Cuma günü öğrenciler ara tatil öncesi son kez derse girecek. Ardından hafta sonlarının da hesap edilmesiyle 9 günlük tatil başlamış olacak. 20 Kasım Pazartesi günü de dersler yeniden başlayacak. Ayrıca alınan yeni kararla 1. sınavlar 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında yapılacak. İşte MEB'in tüm son dakika duyuruları...

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 10:04 Güncelleme 16 Kasım 2023, 16:34
Okullarda hafta sonuyla toplam 9 gün tatil detayı! MEB tatil günleri belli oldu! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıflar dikkat! Kasım ve Nisan ayında...

Öğrencilere güzel haber peş peşe geldi. 29 Ekim'in hafta sonuna denk gelmesiyle öğrenciler zaten hafta sonu tatili yapmış oluyor. Yanı sıra Kasım ara tatili yaklaşıyor. 9 günlük ara tatile az bir zaman kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimiyle ara tatil günleri belli oldu. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri tatili beklerken bir yandan da MEB'den yeni bir duyuru geldi. Buna göre ortak sınav tarihleri değişti. Öğrenciler, 1. dönemin ikinci sınavlarına 25 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında girecek. İşte tüm detaylar...

29 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Bu yıl da her yıl olduğu gibi Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okullar, bankalar kapalı olacak. Ancak hali hazırda zaten bu yıl 29 Ekim Pazar gününe denk geliyor. Buna göre okullar ve resmi kurumlar kapalı oluyor.

TAKVİM GÜNCELLENDİ

Bakanlığın yeni eğitim öğretim yılı başında açıkladığı ilk takvime göre, 1 dönemin 1. sınavları Ekim ayının son haftası ile Kasım ayının ilk haftası aralığında yapılacaktı.

Bakanlıktan illere gönderilen yeni yazıya göre 1. sınavlar 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 2. sınav tarihleri ise değişmedi.

Öğrenciler, 1. dönemin ikinci sınavlarına 25 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında girecek. Yazıda, kararın okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla alındığı belirtildi.

MAZERET SINAVI YAPILACAK?

Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak. Ülke ve il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri milli eğitim müdürlüklerince ayrıca duyurulacak ve okul müdürlükleri tarafından e-Okul'a girilecek.

Ortak sınavlar, ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yürütülecek. Uygulama, okulda öğretmenler tarafından yapılacak. Ortak sınavlar ölçme değerlendirme ilkelerine göre ve kazanımları ölçen sorulardan oluşacak.

OKULLARDA 9 GÜNLÜK TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bakan Yusuf Tekin ara tatillerin 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulanacağını duyurdu. Birinci dönem ara tatili sebebiyle okullar 10 Kasım cuma günü kapanacak ve ilk ara tatil başlayacak.

MEB takvimine göre okullarda ara tatil 13-17 Kasım tarihlerinde uygulanacak ancak hafta sonu da hesaba katıldığında öğrenciler daha uzun tatil yapmış olacak.

Ara tatil dönüşü okullar 20 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretim faaliyetlerinde kaldığı yerden devam edecek. Bu dönem okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci ara tatil 13-17 Kasım 2023

Yarıyıl tatili 22 Ocak 2 Şubat 2024

İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024

14 Haziran 2024 Okulların kapanışı

OKULLARDA BU ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK?

Bakanlık dönem başında uygulayacağı çalışma takviminin detaylarını aktardı. Buna göre 10 Kasım cuma günü kapanacak okullarda cumartesi ve pazar günleri dahil edildiğinde ara tatil 9 gün boyunca sürecek. Okulların kapalı olduğu tarihler sırasıyla şu şekilde;

11 Kasım Cumartesi

12 Kasım Pazar

13 Kasım Pazartesi

14 Kasım Salı

15 Kasım Çarşamba

16 Kasım Perşembe

17 Kasım Cuma

18 Kasım Cumartesi

19 Kasım Pazar

MEB'DEN ÖĞRETMEN SEMİNERİ KARARI

Bakan Yusuf Tekin öğretmen seminerlerinin Kasım tatilinde online olacağını duyurdu. İşte, yapılan açıklamada

"Değerli meslektaşlarım,

Eğitim öğretim sürecini hep birlikte omuzlamaya çalışıyoruz. Dönem arası tatilleri bu anlamda planlama yapmak ve değerlendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyorum. Hem yaz boyunca yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi ve hem de başta ortak sınavlar olmak üzere tatil sonrası yapılacakların planlanmasına odaklanmış bir planlama yaptık. İlgili genel müdür arkadaşların online sunumları ve akabinde okullarda yapılacak değerlendirmeleri detaylıca tanımladık. Ancak hafta sonu Erzurum'da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüzyüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım.

Bu nedenle sadece Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim. Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var. İstirhamım lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim. Çünkü genel müdürlerimiz uygulamada karşılaşacağınız teknik ayrıntıları sizlerle paylaşacaklar. Uyarım da, Nisan ara tatili kesinlikle yüzyüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım.

Hayırlı olsun."

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