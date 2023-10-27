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ÖZDEBİR SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Türkiye geneli Özdebir YKS 1. deneme sınav sonuçları A-B-C cevap anahtarı full indir!

Türkiye genelinde uygulanan Özdebir deneme sınavlarının sonuçları merak ediliyor. 20, 21, 22 ve 23 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Peki Özdebir sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Türkiye geneli Özdebir YKS 1. deneme sınav sonuçları A-B-C cevap anahtarı full indir!

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 09:18 Güncelleme 27 Ekim 2023, 09:18
ÖZDEBİR SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Türkiye geneli Özdebir YKS 1. deneme sınav sonuçları A-B-C cevap anahtarı full indir!

''Özdebir sınav sonuçları açıklandı mı, Türkiye geneli Özdebir YKS 1. deneme sınav sonuçları A-B-C cevap anahtarı yayımlandı mı?'' soruları sınava katılan adaylar tarafından araştırılıyor. Sınavdan sonra kaç puan aldığını merak eden öğrenciler sonuçlarını hesaplamak için cevap kağıdına ulaşmak istiyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? Soru kitapçığı yayımlandı mı?

ÖZDEBİR SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye genelinde uygulanan Özdebir deneme sınavlarının kesin sonuçlarına sınav tarihini izleyen 7-10. günden itibaren ulaşabilirsiniz.

Öğrenciler, kodladıkları T.C. Kimlik Numarası ile "Sınav Sonuçları" modülünden "Öğrenci Girişi"ni seçerek ya da "Akbim ODS" mobil uygulamasını indirerek erişebilirler.

Özdebir'in Türkiye Geneli YKS 1. deneme sınavına yüzbinlerce aday giriş yaptı. 20, 21, 22 ve 23 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen sınav sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

ÖZDEBİR SINAV TAKVİMİ

Özdebir tarafından bir hafta içerisinde iki sınav daha düzenlendi. Ortaokullara ve liselere özel Gelişim İzleme Sınavları (GİS) deneme sınavı yapılacak. Türkiye geneli sınav 5.6.7 sınıf ve 9.10.11 sınıflar için hazırlanacak.

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