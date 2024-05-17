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meb.gov.tr bursluluk sınavı sonuçları TC ile giriş 2024! İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları nasıl sorgulanır? 5.6.7.8.9.10.11. sınıf...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için geri sayım başladı. 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı bu sınavın ardından binlerce öğrenci ve velisi, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor.

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 06:11 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 08:09
meb.gov.tr bursluluk sınavı sonuçları TC ile giriş 2024! İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları nasıl sorgulanır? 5.6.7.8.9.10.11. sınıf...

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21 Nisan 2024 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları, sınava katılan öğrencilerin ve velilerinin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuç tarihi, MEB tarafından açıklandı.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

İOKBS Bursululuk sınavı sonuçları 17 Mayıs Cuma günü www.meb.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak.

Sonuçları 10:00'da adayların erişimine açılması bekleniyor.

İOKBS BURSLULUK SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İOKBS Bursluluk sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar sonuçları www.meb.gov.tr sonuç ekranı üzerinden TC kimlik numarası, Doğum Tarihi (gün, ay, yıl) girdikten sonra ekran üzerinde yer alan güvenlik kodunu girerek sonuçlarını sorgulayabilecek.

SINAVI KAZANAN ÖĞRENCİNİN BURSLULUK BAŞLANGICI

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacak.

a. Her öğrencinin cevap kağıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

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