2025-DUS 1. dönem başvuru ekranı | DUS başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

DUS 1. dönem sınavı için başvuru süreci 3 Mart 2025 tarihinde başladı. Adaylar, 10 Mart 2025 tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek. Başvuru ekranı yalnızca bir hafta açık kalacağı için adayların belirtilen süre içinde işlemlerini tamamlamaları büyük önem taşıyor.
(Takvim Foto Arşiv)
DUS 1. Dönem Başvuru Ücreti Belli Oldu
ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre, DUS 1. dönem sınavına katılım ücreti 1.550 TL olarak belirlendi. Adaylar, başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını resmileştirecek.
Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden e-İŞLEMLER > ÖDEMELER sekmesinden kredi kartı veya banka kartı ile yatırılabileceği gibi, kılavuzda belirtilen bankalar aracılığıyla da ödeme yapılabilecek.
(Takvim Foto Arşiv)
DUS 1. Dönem Başvurusu Nasıl Yapılır?
Adaylar, başvurularını üç farklı yöntemle gerçekleştirebilir:
ÖSYM Başvuru Merkezleri: Fiziki olarak ÖSYM başvuru merkezlerine giderek kayıt yaptırabilirler.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS): https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak başvuru işlemlerini online tamamlayabilirler.
ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması: ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de başvuru işlemleri yapılabilmektedir.