2025-DUS 1. dönem başvuru ekranı | DUS başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

DUS 1. dönem sınavı için başvuru süreci 3 Mart 2025 tarihinde başladı. Adaylar, 10 Mart 2025 tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek. Başvuru ekranı yalnızca bir hafta açık kalacağı için adayların belirtilen süre içinde işlemlerini tamamlamaları büyük önem taşıyor.

(Takvim Foto Arşiv)

DUS 1. Dönem Başvuru Ücreti Belli Oldu



ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre, DUS 1. dönem sınavına katılım ücreti 1.550 TL olarak belirlendi. Adaylar, başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını resmileştirecek.

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden e-İŞLEMLER > ÖDEMELER sekmesinden kredi kartı veya banka kartı ile yatırılabileceği gibi, kılavuzda belirtilen bankalar aracılığıyla da ödeme yapılabilecek.