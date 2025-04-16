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MEB duyurdu: 25 bin öğretmen atama takvimi belli oldu! Başvurular ne zaman?

Başkan Erdoğan’ın müjdesini verdiği 25 bin öğretmen ataması için süreç resmen başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında KPSS puanına göre ön başvuruların alınacağını, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ise 7 Mayıs’ta ilan edileceğini duyurdu. 15 bin öğretmen sözleşmeli olarak atanacak, 10 bin öğretmen ise Milli Eğitim Akademisi kapsamında değerlendirilecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 14:46 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 15:19
MEB duyurdu: 25 bin öğretmen atama takvimi belli oldu! Başvurular ne zaman?

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Nisan 2025'teki Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu 25 bin öğretmen ataması müjdesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) atama takvimini açıkladı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre 15 bin öğretmen sözleşmeli olarak atanacak, 10 bin öğretmen ise Milli Eğitim Akademisi kapsamında değerlendirilecek.

Başkan Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından, ʺ10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.ʺ dedi.(AA)Başkan Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından, ʺ10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.ʺ dedi.(AA)

Bakanlıktan öğretmen atama takvimine ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Bilindiği üzere, 15 Nisan 2025 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Bakanlığımıza öğretmen ataması için 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin kadro ihdası yapıldığı" müjdesi verilmiştir.

MEB 25 bin öğretmen atama takvimini duyurdu (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)MEB 25 bin öğretmen atama takvimini duyurdu (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Bu kapsamda 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayımız için ön başvurular alınarak puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı aday, sözlü sınava çağrılacaktır. Daha sonra, KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacaktır.

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İÇİN BAŞVURU TARİHİ
Bu doğrultuda 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

MEB 25 bin öğretmen atama takvimini duyurdu (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)MEB 25 bin öğretmen atama takvimini duyurdu (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI AGS SONUÇLARINDAN SONRA DUYURULACAK
Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir.

Maarif camiamıza ve öğretmen adaylarımıza hayırlı olsun."

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