MEB duyurdu: 25 bin öğretmen atama takvimi belli oldu! Başvurular ne zaman?

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İÇİN BAŞVURU TARİHİ

Bu doğrultuda 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

MEB 25 bin öğretmen atama takvimini duyurdu (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI AGS SONUÇLARINDAN SONRA DUYURULACAK

Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır.